Peste jumătate de miliard de euro, plătit beneficiarilor PNRR. Bilanțul anunțat de Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a transferat beneficiarilor proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) peste 583 de milioane de euro de la începutul programului. O parte importantă din bani a fost achitată în 2026, când plățile au depășit 370 de milioane de euro. În prezent, instituția mai are în procesare șapte cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 47,18 milioane de euro.

Ministerul Energiei a prezentat vineri, 2 octombrie, situația actualizată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR.

„PNRR: Situația plăților efectuate de Ministerul Energiei în săptămâna 28 septembrie – 02 octombrie 2026. Aproape 600 milioane euro, plăți efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR”, a transmis instituția.

Potrivit datelor publicate, numai în intervalul 25 septembrie – 2 octombrie au fost efectuate plăți în valoare de 3,09 milioane de euro.

Bilanțul pentru întregul an este însă considerabil mai mare. De la începutul lui 2026, Ministerul Energiei a transferat beneficiarilor proiectelor peste 370 de milioane de euro.

„În intervalul 25 septembrie – 02 octombrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 3,09 mil. euro; Valoare plăți efectuate în anul 2026: peste 370 mil. euro; Total plăți cumulate către beneficiari de la începutul programului: peste 583 mil. euro”, arată datele Ministerului Energiei.

Cifrele comunicate de Ministerul Energiei arată că 2026 concentrează o parte importantă din plățile realizate de la începutul programului.

Din totalul de peste 583 de milioane de euro achitat beneficiarilor până în prezent, peste 370 de milioane de euro au fost transferate numai în cursul acestui an.

Astfel, plățile efectuate în 2026 reprezintă peste 63% din valoarea cumulată comunicată de instituție pentru întreaga perioadă de derulare a programului.

Sumele transferate beneficiarilor ar putea crește în perioada următoare. Ministerul Energiei are în prezent în procesare alte șapte cereri de transfer, toate depuse în trimestrul al treilea din 2026.

Valoarea cumulată a acestora este de aproximativ 47,18 milioane de euro.

„În prezent, în curs de procesare la nivelul Ministerului Energiei se află 7 cereri de transfer depuse în trimestrul III 2026, în valoare totală de aproximativ 47,18 mil. euro”, a transmis Ministerul Energiei.

Dacă toate cele șapte cereri aflate acum în procesare ar ajunge la plată pentru întreaga valoare indicată, totalul cumulat ar trece de pragul de 630 de milioane de euro. Ministerul Energiei nu precizează însă în informațiile publicate când va fi finalizată procesarea solicitărilor și nici valoarea care va fi efectiv achitată în urma verificării acestora.