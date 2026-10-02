Euro atinge un nou record și se vinde cu aproape 5,5 lei la casele de schimb. Codirlașu: Această depreciere e ceva normal

Vineri, 2 octombrie 2026, moneda euro a atins un maxim istoric de 5,3447 lei la cursul oficial al BNR și se apropie de 5,5 lei la casele de schimb valutar. În acest context, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, avertizează că deprecierea leului va continua din cauza inflației ridicate, dar estimează că țara își va păstra calificativul investment grade oferit de agenția S&P.

Euro a înregistrat o creștere record în raport cu leul românesc, ajungând să fie vândut cu aproape 5,5 lei la casele de schimb valutar. Această evoluție vine în contextul în care Banca Națională a României a afișat o cotație oficială fără precedent.

Potrivit Economedia, la scurt timp după anunțul privind cursul BNR de astăzi, o casă de schimb valutar afișa valori pentru euro de 5,280 lei la cumpărare și 5,40 lei la vânzare, în timp ce alta cumpăra euro cu 5,220 lei și îl vindea cu 5,499 lei.

Banca Națională a României a afișat vineri, 2 octombrie 2026, un curs oficial de 5,3447 lei pentru un euro. Această valoare depășește nivelul maxim stabilit anterior pe data de 23 septembrie, când moneda unică europeană era cotată la 5,2788 lei.

Totodată, pe piața interbancară, cotațiile în timp real au arătat o urcare a euro până la 5,3463 lei, într-un interval de tranzacționare cuprins între 5,3285 și 5,3463 lei.

Maximul istoric raportat de banca centrală vineri survine după o ședință extrem de agitată înregistrată joi pe piețele financiare.

În cursul zilei de joi, moneda națională s-a depreciat puternic, iar cursul interbancar a atins cel mai slab nivel din istorie. Cotațiile euro au început să crească accelerat după ora 14:45, ajungând la un vârf de 5,3459 lei pe piața interbancară.

Reacția negativă a pieței financiare a survenit după ce reprezentanții băncii centrale au făcut publică o reducere substanțială a rezervelor valutare, de aproape 5 miliarde de euro într-o singură lună.

Astfel, la sfârșitul lunii septembrie, rezervele se situau la nivelul de 60,06 miliarde de euro, în scădere de la 64,865 miliarde de euro la 31 august.

Diminuarea semnificativă a fost cauzată de rambursarea unor scadențe importante aferente datoriei publice, dar și de posibilele operațiuni ale BNR de vânzare de valută pentru a tempera ritmul de depreciere al leului.

În acest context, președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a declarat că leul ar putea continua să se deprecieze ușor față de euro în perioada următoare, pe fondul diferențialului ridicat de inflație dintre România și zona euro.

Acesta a explicat pentru Agerpres că deprecierea de 1,27% a cursului este un fenomen normal pe o piață internațională, chiar dacă volatilitatea redusă a creat alte așteptări. El a menționat că diferența mare de inflație dintre România și zona euro duce, pe termen mediu și lung, la o anumită depreciere a monedei naționale, un trend observat până la începutul războiului din Ucraina și reluat anul trecut. Prin urmare, el a subliniat că populația și piața ar trebui să se aștepte la o ușoară depreciere a leului în perioada ce urmează.

„Cursul s-a depreciat cu 1,27%. Pe o piaţă internaţională, deprecierea într-o zi a unei monede cu 1% este ceva normal. Noi am fost învăţaţi cu o volatilitate redusă. La CFA România spunem că diferenţialul de inflaţie este mare între România şi Zona Euro. Automat lucrul acesta duce, pe termen mediu şi lung, la o anumită depreciere a leului faţă de euro pe care am văzut-o până la începutul războiului din Ucraina şi după aceea am văzut-o reluată de anul trecut. Deci trebuie să ne aşteptăm la o uşoară depreciere a leului în următoarea perioadă”, a afirmat Adrian Codirlașu.

În ceea ce privește decizia agenției de rating S&P așteptată astăzi, Adrian Codirlașu a afirmat că România are șanse mai mari să își păstreze calificativul de economie recomandată investițiilor decât să fie retrogradată. Cu toate acestea, el a precizat că există un risc mare de downgrade, iar raportul S&P ar putea fi mai negativ decât cel din anul precedent.

Reprezentantul CFA România a adăugat că elementul decisiv în menținerea nivelului investment grade va fi performanța guvernului în reducerea deficitului bugetar, domeniu în care executivul a livrat mai mult decât a promis, făcând astfel dificil de justificat o scădere a ratingului.

Totuși, el a avertizat că principala incertitudine vizează sustenabilitatea acestor măsuri pe următoarele 12 luni, subliniind că o revenire la o politică de creștere a cheltuielilor, deficitului și datoriei va duce inevitabil la retrogradare. În concluzie, acesta a punctat că discuția actuală se poartă între performanța prezentă și incertitudinile viitoare.