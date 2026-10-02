Presiune tot mai mare pe cursul valutar. Adrian Câciu explică ce se întâmplă cu leul: Riscul necontrolat devine dezastru

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu susține că presiunile observate pe piața valutară trebuie analizate în primul rând prin evoluția dolarului și prin mișcările de capital de pe piețele internaționale. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că situația are mai puțină legătură cu instabilitatea politică internă și indică drept factori importanți creșterea randamentelor obligațiunilor americane și nevoia de lichiditate în dolari.

Adrian Câciu spune că evoluția euro față de leu reprezintă doar o parte a tabloului și că, pentru identificarea cauzelor, trebuie urmărită în special relația dintre dolar și moneda națională.

„Observați o presiune pe cursul valutar? Da, dar nu va uitati doar la euro unde este doar efect, uitati-va la valuta legata de cauză: dolar. Pe paritatea dolar/leu este presiunea pentru că sunt capitaluri care se relochează către bondurile americane sau obligatiunile private americane care au dobanzi in crestere. Pentru info, bondurile US la 30 ani au ajuns la 5,7%. Sa revenim:”

În analiza publicată, fostul ministru prezintă evoluțiile înregistrate de leu față de euro și dolar în ultima lună. Potrivit cifrelor indicate de Câciu, deprecierea a fost mai accentuată în raport cu moneda americană.

„Depreciere leu fata de euro în ultima luna: 1,49% (foarte mult față de media ultimilor ani dar rezonabil fața de furtuna de pe piata USD). Euro este cotat pe inter-bancar la 5,33 lei. Depreciere leu fața de dolar în ultima lună: 4,23% (foarte mult față de media ultimilor ani si foarte volatil în continuare din cauza vulnerabilitatii apărute pe piata financiara americana urmare a cresterii accelerate a dobanzilor de refinantare și necesitații intăririi USD). Depreciere euro fata de dolar în ultima lună: 2,62%.”

Câciu consideră că raportul dintre euro și dolar oferă o explicație importantă pentru ceea ce se întâmplă în prezent pe piețele externe.

„Aici este cheia în a întelege ce se întamplă pe plan extern și confirmarea presiunii pe lichiditatea în dolari. Creștere curbă obligațiuni US în ultima lună: plus 7,7%.”

În ceea ce privește situația politică internă, Adrian Câciu susține că aceasta are o influență redusă asupra evoluțiilor descrise de el. În opinia sa, principala explicație trebuie căutată în mișcările internaționale de capital și în evoluțiile de pe piețele emergente.

„Este foarte puțin despre instabilitatea politică din interior ce vedeți. Este mai mult despre nevoia de capital din extern. Este un puseu regional și manifest pe piețele emergente.”

Fostul ministru al Finanțelor vorbește și despre regimul de flotare controlată a cursului, despre care susține că limitează în acest moment amplitudinea mișcărilor valutare.

„Si, daca vreti, este un moment în care „managed float” este cel care ne salvează. Fără el dolarul sărea ușor de 5 lei. Este acel moment in care adeptii „free float” ne vor îndruga verzi și uscate despre cine e de vină ocolind realitatea: expunerea generează risc iar riscul necontrolat devine dezastru.”

Câciu atrage atenția și asupra balanței de plăți și a efectelor pe care evoluțiile externe le-ar putea avea asupra prețurilor din România. El consideră că reducerea dependenței de capitalul împrumutat ar trebui să devină o prioritate.

„Problema este alta: presiunea pe balanța de plăti crește, capitalul nu este în expansiune, iar presiunea creste mai ales pe inflația importată. Este momentul pentru vitamine! Și stimularea repatrierii capitalului românesc din străinătate în investiții interne. Adica reducerea dependenței de capital împrumutat.”

La finalul postării, Adrian Câciu respinge existența unei legături între evoluțiile de pe piața valutară și ratingul României. De asemenea, el contestă interpretările care leagă presiunea asupra cursului de eșecul învestirii Guvernului Mureșan.