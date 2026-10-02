ILie Bolojan a ajuns la DNA Iași. Premierul, chemat ca martor în dosarul lui Fănel Bogos. VIDEO

Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață, în jurul orei 9:00, la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Audierea are legătură cu întâlnirea pe care premierul a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri.

Procurorii vor să afle detalii despre discuția purtată între Ilie Bolojan și Fănel Bogos, în condițiile în care întâlnirea a fost una de scurtă durată. Premierul a precizat la momentul respectiv că a respins solicitarea omului de afaceri referitoare la schimbarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Deși Bolojan a declarat că nu a acceptat propunerea lui Fănel Bogos, procurorii DNA vor să stabilească exact ce s-a discutat în timpul întâlnirii de la Palatul Victoria. Ilie Bolojan este audiat în calitate de martor, astfel că declarația sa vizează informațiile pe care le deține despre întâlnirea cu omul de afaceri.

Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este cercetat pentru șantaj, fiind ulterior eliberat. Situația sa a intrat în atenția autorităților după ce a fost sancționat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.

În septembrie 2024, la fermele deținute de omul de afaceri a fost identificat un focar de salmonella. În urma depistării focarului, Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, a decis sacrificarea a 230.000 de păsări provenite de la fermele lui Fănel Bogos.

Măsura dispusă de conducerea DSVSA Vaslui a intervenit după identificarea focarului de salmonella, iar ulterior, potrivit informațiilor din dosar, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea lui Mihai Ponea din funcție.

Pentru acest demers, Fănel Bogos ar fi apelat la mai multe metode, printre acestea numărându-se și întâlnirea pe care a avut-o cu Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Audierea premierului la DNA Iași vizează tocmai această întâlnire și discuțiile purtate în timpul acesteia.