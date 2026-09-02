Crin Antonescu lansează acuzații dure: „Bolojan și USR-iștii acționează ca o grupare teroristă”. Pe cine propune pentru postul de premier

Crin Antonescu îi critică dur pe Ilie Bolojan și pe reprezentanții USR, în contextul crizei politice din România. Fostul lider liberal susține că cele două formațiuni sunt preocupate de confruntările electorale și nu de problemele economice și sociale ale țării. Într-o intervenție la Realitatea, acesta i-a cerut președintelui Nicușor Dan să deblocheze situația politică și a indicat numele unui posibil premier.

Crin Antonescu a lansat acuzații grave la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a USR, afirmând că aceștia acționează ca o „grupare teroristă” în interiorul statului român. Fostul președinte al PNL consideră că liberalii și reprezentanții USR sunt concentrați asupra intereselor electorale și a disputelor politice, în timp ce problemele importante ale țării rămân nerezolvate.

În opinia sa, România are nevoie de o guvernare realistă, capabilă să gestioneze dificultățile economice și sociale, nu de noi confruntări între partidele aflate la putere.

„Pentru că guvernul Bolojan, după cum vedeți, nu mai funcționează ca guvern, Bolojan și USR-iștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune, sigur cu ghilimele, teroristă în interiorul statului român. Nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie, și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă. (…) Eșecul monumental, îngrozitor al Legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni, de altfel Bolojan, de altfel USR, ce, într-o anumită măsură, și ceilalți, PSD-ul sau cine mai vreți, se joacă cu destinele a milioane de oameni”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a criticat și modul în care actuala putere a gestionat reforma salarizării, despre care afirmă că reprezintă un eșec de proporții. Potrivit acestuia, deciziile luate în această zonă produc efecte directe asupra vieții a milioane de români.

Antonescu susține că partidele implicate în guvernare tratează superficial problemele care influențează veniturile și stabilitatea financiară a populației. În același timp, el cere ca viitorul Executiv să-și concentreze activitatea asupra dificultăților economice, sociale și de securitate acumulate în perioada crizei politice.

Crin Antonescu îi reproșează președintelui Nicușor Dan că nu a găsit o soluție în cele patru luni care au trecut de la adoptarea moțiunii de cenzură și că a permis prelungirea unei perioade de instabilitate. În opinia sa, România nu poate continua să fie administrată de un guvern demis, care nu mai beneficiază de susținere și autoritate politică.

Fostul lider al PNL consideră că, după căderea Guvernului Bolojan, responsabilitatea desemnării unui nou candidat pentru funcția de premier i-a revenit în mod direct șefului statului. Strategia întâlnirilor organizate la Palatul Cotroceni și încercările de construire a unor majorități parlamentare nu au produs însă rezultatul așteptat, susține Antonescu.

„Președintele Nicușor Dan, din ziua în care moțiunea de cenzură a trecut și guvernul Bolojan a căzut, a devenit, că vrea, că nu vrea, principalul responsabil politic al țării și principalul, dacă nu singurul, cel puțin în prima fază, om care poate și trebuie să ia o decizie. Nicușor Dan a pierdut pur și simplu patru luni de zile, a mizat pe un soi de, nici nu știu cum să-i spun, para-guvern, întâlniri cu consilierii săi la Cotroceni, pentru majorități în Parlament, cu PNRR-ul și așa mai departe. Miză care a eșuat și aceea, marile probleme din agenda socială și economică a României, și de securitate și de multe altele s-au acumulat”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea.

Crin Antonescu consideră că Alexandru Nazare reprezintă, în actualul context politic, cea mai potrivită opțiune pentru funcția de premier. Acesta susține că președintele Nicușor Dan ar trebui să-l desemneze pentru a încerca să formeze un guvern care să obțină sprijinul majorității parlamentarilor.

Fostul lider liberal a precizat că nu îl consideră pe Nazare un politician providențial, dar îl vede drept singura persoană care ar putea construi, în acest moment, un Executiv rezonabil și o majoritate parlamentară.

„Nicușor Dan trebuia să-l desemneze pe Alexandru Nazare în încercarea de a forma un guvern, cred că e singura variantă în acest moment. Nazare nu e un om providențial, nu există oameni providențiali acum în scena politică românească, dar este din punctul meu de vedere singurul posibil să facă un guvern rezonabil, să întrunească o majoritate”, a spus Crin Antonescu.

Responsabilitatea inițierii procedurii pentru instalarea unui nou guvern îi aparține președintelui Nicușor Dan, potrivit poziției exprimate de Crin Antonescu. Acesta susține că un candidat desemnat pentru funcția de premier trebuie să solicite votul Parlamentului, fără să fie obligat să demonstreze anterior că dispune deja de o majoritate.

În cazul în care Guvernul propus de Alexandru Nazare nu ar obține voturile necesare pentru învestire, fostul lider al PNL consideră că România ar trebui să se îndrepte spre alegeri anticipate.