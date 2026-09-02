El Niño se apropie de intensitatea maximă. Meteorologii avertizează că riscul fenomenelor extreme crește

Fenomenul El Niño ar fi atins nivelul de intensitate 3 din 4, potrivit informațiilor prezentate de Administrația Națională de Meteorologie. Evoluția este monitorizată în zona tropicală a Oceanului Pacific, unde temperaturile apelor de suprafață au depășit semnificativ valorile normale. ANM avertizează că riscul producerii unor valuri de căldură și precipitații foarte abundente rămâne ridicat în numeroase regiuni ale lumii. Organizația Meteorologică Mondială urmează să publice o nouă evaluare a episodului actual.

El Niño ar fi ajuns la nivelul de intensitate 3 din 4, iar meteorologii urmăresc cu atenție modul în care fenomenul se va dezvolta în perioada următoare. Conform informațiilor Organizației Meteorologice Mondiale, riscul producerii unor fenomene meteorologice extreme este ridicat și continuă să crească în mai multe regiuni ale planetei.

Printre manifestările care pot deveni mai frecvente sau mai severe se numără valurile de căldură și episoadele cu precipitații foarte abundente. ANM a anunțat, într-o informare publicată pe Facebook, că OMM va prezenta în curând o nouă actualizare referitoare la evoluția fenomenului.

El Niño se formează atunci când apele de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific tropical se încălzesc peste nivelurile obișnuite. Această modificare poate influența circulația atmosferică și distribuția precipitațiilor pe suprafețe extinse ale globului.

Specialiștii consideră că sunt îndeplinite condițiile specifice fenomenului atunci când temperatura suprafeței mării, într-o regiune-cheie din Pacific, depășește media cu minimum 0,5 grade Celsius. Măsurătorile disponibile indică însă, în prezent, abateri de peste 2 grade Celsius față de valorile normale.

Energia termică acumulată în ocean este transferată către atmosferă, proces care contribuie atât la creșterea temperaturilor globale, cât și la schimbarea modului în care sunt distribuite precipitațiile. Din acest motiv, efectele fenomenului nu se limitează la zona în care acesta se formează.

Episoadele El Niño au, în general, un efect de încălzire asupra climei globale. Cele mai puternice consecințe pot deveni vizibile în anul care urmează dezvoltării fenomenului.

Potrivit datelor prezentate de ANM, El Niño este asociat cu precipitații mai abundente și cu o probabilitate mai mare de producere a inundațiilor în anumite regiuni din America de Sud, Africa de Est și sudul Statelor Unite.

În alte părți ale lumii, fenomenul poate produce efecte opuse. Estul și nordul Australiei, Indonezia, sudul Africii și unele zone din Asia de Sud se pot confrunta cu perioade de secetă, inclusiv din cauza diminuării activității musonice.

El Niño este asociat și cu o activitate mai redusă a uraganelor, însă efectele sale diferă în funcție de regiune și de condițiile atmosferice existente.

Pentru a urmări evoluția fenomenului, specialiștii analizează în principal condițiile atmosferice și oceanice din Pacificul tropical. Modelele climatice sunt apoi folosite pentru estimarea schimbărilor care se pot produce în lunile următoare.

Informațiile necesare provin dintr-o rețea amplă de observații, formată din sateliți, geamanduri oceanografice, nave de cercetare și sisteme de măsurare atmosferică administrate de serviciile meteorologice și hidrologice naționale.

Meteorologii urmăresc temperatura suprafeței oceanului, direcția și intensitatea vânturilor, cantitățile de precipitații, presiunea atmosferică și volumul de căldură acumulat în apele oceanice.

Fenomenul opus, La Niña, apare atunci când temperaturile apelor de suprafață scad neobișnuit de mult în aceeași regiune a Oceanului Pacific. Acest episod este însoțit și de intensificarea vânturilor predominante de suprafață.

O atmosferă și un ocean mai calde pot furniza o cantitate mai mare de energie și umezeală, favorizând dezvoltarea unor fenomene meteorologice extreme. ANM menționează, între acestea, valurile de căldură și episoadele cu precipitații abundente.

Informarea publicată de instituție nu reprezintă însă o prognoză potrivit căreia România va fi afectată direct de toate aceste manifestări. Impactul El Niño diferă considerabil de la o regiune la alta, iar Organizația Meteorologică Mondială urmează să prezinte o nouă evaluare privind evoluția episodului actual.