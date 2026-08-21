Meteorologii în alertă! Este fără precedent în înregistrările climatice moderne: Nu am mai văzut așa ceva

Fenomenul climatic El Niño ar putea ajunge la o intensitate fără precedent în ultimul secol, potrivit avertismentului transmis vineri de un expert al agenției britanice de meteorologie Met Office. Estimările sale confirmă prognozele formulate de majoritatea specialiștilor care urmăresc evoluția fenomenului climatic, potrivit celor relatate de lefigaro.fr.

El Niño este un fenomen natural temporar, amplificat de încălzirea globală provocată de activitatea umană. Acesta apare, în mod obișnuit, la intervale de doi până la șapte ani și poate modifica semnificativ tiparele meteorologice în diferite regiuni ale lumii.

Efectele sale diferă în funcție de zonă, putând aduce condiții mai calde și mai uscate în anumite regiuni, în timp ce în altele favorizează vremea mai rece și mai umedă. Schimbările asociate fenomenului pot contribui la apariția unor evenimente meteorologice extreme, cu efecte asupra precipitațiilor și temperaturilor.

„Nu am mai văzut un astfel de fenomen în previziunile noastre (…) ne așteptăm la cel mai intens eveniment El Niño din ultimul secol, cu un vârf care depășește trei grade (de creștere a temperaturii la suprafața mării într-o zonă de referință din Pacific), ceea ce este fără precedent în înregistrările climatice moderne”, a declarat pentru BBC Adam Scaife, șeful departamentului de prognoză pe termen lung de la Met Office.

Adam Scaife a atras atenția asupra faptului că efectele fenomenului ar urma să fie „deosebit de severe în jurul tropicelor”. Printre regiunile menționate se numără America de Sud și Pacificul de Vest, unde sunt anticipate condiții de secetă accentuată.

Potrivit expertului britanic, influența fenomenului nu se va limita la regiunile tropicale. Modificările produse de El Niño ar putea fi resimțite și la distanță de zona sa principală de manifestare, inclusiv în Regatul Unit și în alte regiuni ale Europei.

„Observăm deja semne de creștere a precipitațiilor și a furtunilor aici, în Regatul Unit, spre noiembrie”, precum și în nord-vestul Europei, a declarat expertul. Evoluțiile meteorologice anticipate pentru această parte a continentului sunt astfel asociate cu schimbările de circulație atmosferică produse de fenomen.

Prognozele Met Office și estimările altor specialiști indică posibilitatea ca intensitatea episodului El Niño să aibă efecte importante și asupra temperaturilor globale. Potrivit acestor previziuni, amploarea fenomenului ar putea contribui la transformarea anului 2027 în cel mai fierbinte an înregistrat vreodată.

Impactul fenomenului El Niño asupra temperaturilor globale este așteptat să fie resimțit în principal în anul care urmează apariției sale. Astfel, evoluția actuală a fenomenului este urmărită și prin prisma efectelor pe care le-ar putea avea asupra condițiilor meteorologice din 2027.

Intensitatea prognozată este legată de creșterea temperaturii la suprafața mării în zona de referință din Pacific. Depășirea pragului de trei grade indicată de expert este considerată neobișnuită în raport cu înregistrările climatice moderne.

În același timp, manifestările asociate El Niño pot varia considerabil de la o regiune la alta. În timp ce unele zone pot traversa perioade mai calde și mai secetoase, altele se pot confrunta cu precipitații mai abundente și furtuni.

Estimările privind evoluția fenomenului rămân astfel concentrate asupra modului în care intensitatea sa va influența tiparele meteorologice la nivel global și regional, inclusiv în America de Sud, Pacificul de Vest, Regatul Unit și nord-vestul Europei.