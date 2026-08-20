Enigma celor două indexări ale pensiilor: ce se întâmplă cu banii care nu au mai fost plătiți

Nu mai este o noutate faptul că pensiile romanilor au stagnat, după ce Guvernul a decis amânarea majorărilor prevăzute de legislație. Executivul a explicat de fiecare dată că măsura a fost luată din cauza situației deficitului și lipsa banilor necesari pentru aplicarea creșterilor de drept.

Întrebarea care rămâne este dacă pensionarii vor recupera, la un moment dat, sumele pe care le-ar fi primit în urma indexărilor din ultimii doi ani. Reamintim că pensiile nu au mai crescut din septembrie 2024.

În cazul în care o nouă majorare va fi aplicată la 1 ianuarie 2027, perioada în care pensiile nu au fost indexate va ajunge la doi ani și trei luni. Situația apare în condițiile în care regula generală prevăzută de lege stabilește că pensiile trebuie indexate la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Potrivit regulilor stabilite prin Legea nr. 360/2023, pensiile din România sunt indexate automat la începutul fiecărui an. Majorarea anuală a Valorii Punctului de Referință (VPR) se calculează potrivit unei formule prevăzute de legislație.

Formula legală pentru majorarea anuală a VPR include 100% din rata medie anuală a inflației din anul precedent și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

La 1 ianuarie 2025, pensiile nu au fost indexate cu procentul de 13% care ar fi rezultat potrivit formulei aplicabile. Situația s-a repetat la 1 ianuarie 2026, când majorarea estimată la 7% nu a mai fost acordată. Guvernul a motivat deciziile prin nivelul ridicat al deficitului și prin faptul că nu existau fondurile necesare pentru aplicarea creșterilor.

Autoritățile au prezentat măsura drept o prorogare, respectiv o amânare a indexării pensiilor. Termenul este important pentru pensionarii care se întreabă dacă sumele care ar fi rezultat din majorările neacordate vor fi plătite ulterior.

Dacă indexările ar fi fost doar amânate, întrebarea privind recuperarea banilor aferenți perioadelor în care acestea nu au fost aplicate ar fi rămas deschisă. În acest scenariu, pensiile ar fi trebuit să beneficieze ulterior și de majorările care nu au fost acordate la datele stabilite inițial. Potrivit informațiilor Newsweek, însă, banii aferenți celor două indexări nu vor mai fi acordați ulterior. Astfel, sumele care ar fi rezultat din majorările de la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 nu vor fi plătite retroactiv pensionarilor.

În aceste condiții, pensionarii rămân cu pensii calculate fără cele două creșteri care ar fi rezultat din indexările succesive. Cele două procente, de 13% pentru 2025 și de 7% pentru 2026, nu vor fi recuperate prin plata ulterioară a sumelor aferente perioadelor în care indexările nu au fost aplicate.

Efectul cumulat al celor două indexări neacordate este estimat la aproximativ 20% în raport cu nivelul care ar fi rezultat dacă majorările ar fi fost aplicate succesiv. Această diferență se reflectă în cuantumul pensiilor pe care beneficiarii le primesc în prezent.

Situația este legată de deciziile luate pentru cei doi ani consecutivi în care mecanismul de indexare prevăzut de regula generală nu a fost aplicat. În locul majorărilor de la începutul anilor 2025 și 2026, Guvernul a optat pentru amânarea acestora.

Pensionarii nu vor primi ulterior, potrivit informațiilor citate, diferențele rezultate din cele două indexări neacordate. Sumele care ar fi fost obținute prin aplicarea majorărilor începând cu 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026 nu vor fi recuperate printr-o plată retroactivă.

Potrivit informațiilor Newsweek România, pensiile urmează să fie indexate la 1 ianuarie 2027. Procentul cu care ar urma să fie majorate pensiile nu este însă stabilit în acest moment, acesta fiind încă negociat.

Noua indexare ar urma să fie distinctă de majorările care nu au fost acordate în 2025 și 2026. Prin urmare, creșterea care va fi stabilită pentru 1 ianuarie 2027 nu reprezintă recuperarea procentelor aferente celor doi ani anteriori.

Până la aplicarea noii indexări, pensiile rămân la nivelul stabilit după ultima majorare efectiv acordată. Aceasta a avut loc în septembrie 2024, iar în 2025 și 2026 nu au mai fost aplicate majorările anuale prevăzute de mecanismul de indexare.

Pentru 2027, procentul concret al indexării urmează să fie stabilit, în timp ce sumele aferente indexărilor care nu au fost acordate în 2025 și 2026 nu sunt prevăzute să fie plătite ulterior pensionarilor.