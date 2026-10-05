UDMR nu intră în viitorul Guvern, dar ar putea susține un Executiv în jurul PSD. Kelemen Hunor respinge alegerile anticipate

UDMR nu intenționează să facă parte din viitorul Guvern, dar ar putea acorda voturile necesare pentru învestirea unui Executiv format în jurul PSD, a declarat luni Kelemen Hunor. Condiția este ca și PNL să contribuie la formarea majorității necesare în Parlament.

Liderul UDMR a respins în același timp varianta alegerilor anticipate. El consideră că partidele trebuie să continue negocierile și să ajungă la un compromis, deoarece prelungirea actualei perioade de interimat riscă să ducă la un blocaj.

Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că exclude aproape în totalitate participarea UDMR la viitorul Executiv. Liderul formațiunii și-a explicat poziția prin faptul că UDMR a susținut săptămâna trecută formula de guvernare propusă de Siegfried Mureșan și nu poate trece după numai câteva zile într-o altă coaliție.

„Nu vom face parte din următorul Guvern aproape 100%. Deci acest lucru eu îl exclud dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Siegfried Mureșan, cu o coaliție minoritară, care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție. Aici nu e vorba de PSD, nu e vorba de PNL, e vorba de o rigoare. Deci nu poți să sari dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic”, a declarat Kelemen Hunor.

UDMR ar putea însă să susțină din Parlament un Executiv format în jurul PSD. Pentru un asemenea scenariu ar fi nevoie, potrivit lui Kelemen Hunor, și de implicarea PNL.

Liderul UDMR a precizat că nu este obligatoriu ca întregul partid să voteze noul Guvern, dar liberalii ar trebui să își asume contribuția la formarea majorității necesare pentru învestire.

„Dar putem susține un Guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16, ci de o asumare din partea PNL-ului. Și dacă nu o face instituțional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar, dacă pentru învestirea Guvernului e nevoie de, știu și eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi ca să treacă Guvernul. Și după aceea fiecare își vede de treabă. Este și această posibilitate pentru fiecare dintre noi”, a explicat acesta.

Președintele UDMR consideră că actuala situație politică trebuie rezolvată cât mai repede și atrage atenția asupra limitelor pe care le are un Guvern interimar. El a invocat inclusiv imposibilitatea acestuia de a iniția o rectificare bugetară.

„Noi nu dorim să rămână Guvernul interimar în continuare, fiindcă nici măcar o rectificare nu are capacitatea, puterea constituțională de a iniția și suntem aproape de un blocaj de câteva săptămâni, de câteva luni și nu se mai poate prelungi această situație. Așteptăm desemnarea și, după ce vom afla numele premierului desemnat, sigur, putem spune mai mult”, a afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă ar susține organizarea alegerilor anticipate în situația în care următoarea propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, Kelemen Hunor a răspuns categoric că nu.

Liderul UDMR consideră că președintele mai are posibilitatea de a face cel puțin două desemnări, inclusiv cea anunțată pentru luni.

„Eu cred că președintele, cel puțin, mai are, cu desemnarea de azi, două desemnări de făcut. Cel puțin. Așa cred eu”, a declarat acesta.

În opinia sa, soluția trebuie găsită prin continuarea discuțiilor între formațiunile parlamentare și prin formarea unei majorități, chiar dacă negocierile sunt îngreunate de fragmentarea Parlamentului și de tensiunile politice din ultima perioadă.

„Trebuie discutat, trebuie în continuare să discutăm. Trebuie formată o majoritate. Sigur, e greu în acest Parlament fragmentat și cu toate declarațiile contondente din ultima perioadă, dar este obligația noastră. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic. Chiar anticipatele ne încurcă și mai mult”, a spus Kelemen Hunor.

Deși UDMR nu susține declanșarea alegerilor anticipate, Kelemen Hunor spune că formațiunea sa este pregătită să participe la scrutin dacă se va ajunge în cele din urmă la această variantă.

„De aceea, eu nu susțin anticipatele, dar dacă ajungem la anticipate, mergem cu drag. Pentru noi e aceeași provocare și acum, și peste un an, și peste doi ani. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba de… Că noi oricum nu vom obține nici 20%, nici 30%, nici 40%. Noi, de fiecare dată, trebuie să trecem pragul și de 36 de ani am reușit”, a declarat liderul UDMR.

Acesta consideră că întrebarea principală este dacă un nou scrutin ar produce o configurație parlamentară mai favorabilă rezolvării actualei crize politice.

„Problema noastră este: dacă astăzi facem alegeri anticipate, ce se va schimba? Va fi mai bine sau mai puțin bine? Cum va arăta Parlamentul? De aceea, eu cred că astăzi anticipatele nu rezolvă problemele țării”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat și de ce consideră că președintele ar trebui să continue cu alte desemnări dacă următoarea propunere de premier nu trece de votul Parlamentului.

În opinia sa, noi încercări ar menține presiunea asupra partidelor pentru continuarea negocierilor și găsirea unui compromis.