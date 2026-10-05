Consultări la Cotroceni. Cine intră astăzi la discuții cu Nicușor Dan pentru noul Guvern

Președintele Nicușor Dan începe luni, 5 octombrie, o nouă rundă de consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile de la Palatul Cotroceni încep la ora 14:00, cu delegația PSD, și se vor întinde până în cursul serii. La finalul consultărilor, șeful statului este așteptat să anunțe o nouă propunere de premier.

Noua rundă de negocieri are loc după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire în Parlament. În aceste condiții, partidele revin la Cotroceni cu poziții diferite privind formula viitorului Executiv.

Delegația PSD va deschide consultările, la ora 14:00. Din aceasta fac parte Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Ștefan Ovidiu Popa, Alexandru Rogobete, Dumitrița Gliga și Simona Bucura.

Înaintea discuțiilor, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea și susțin formarea unui Executiv PSD sau a unui Guvern construit în jurul partidului, condus de Sorin Grindeanu.

„Este momentul ca România să primească şansa de care are nevoie. Şi este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că ţara merge într-o direcţie greşită să fie auzită. Mergem astăzi la Palatul Cotroceni pregătiţi să ne asumăm guvernarea”, a transmis Manda.

Potrivit acestuia, PSD vine la negocieri cu priorități precum relansarea economiei, continuarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline şi de un buget care să ofere predictibilitate economiei şi siguranţă oamenilor. Iar soluţia noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a mai transmis secretarul general al PSD.

Manda susține că ieșirea din actualul blocaj politic trebuie găsită prin negocieri între formațiunile parlamentare.

„Am spus-o atunci şi o spunem şi acum: o ţară nu poate fi ţinută pe loc pentru calcule politice şi ambiţii personale. Dialogul este singura cale pentru a ieşi din blocaj. Iar discuţia trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcţie”, a precizat acesta.

AUR este programat la consultări la ora 14:30, însă președintele partidului, George Simion, a anunțat că nu va participa personal la întâlnirea cu Nicușor Dan.

Liderul AUR a transmis într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare că formațiunea va fi reprezentată de o delegație. În același mesaj, Simion a cerut ca „uzurpatorul de la Cotroceni să oprească spectacolul cătușelor”, făcând referire la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu.

Delegația AUR va fi condusă de Dan Dungaciu. Din aceasta mai fac parte Gianina Șerban, Laurențiu Plăeșu, Mihai Enache și Petrișor Peiu.

De la ora 15:00, la Palatul Cotroceni este așteptată delegația PNL, condusă de președintele formațiunii, Ilie Bolojan.

„PNL va participa luni, 5 octombrie, la consultările convocate de preşedintele României, Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni”, au transmis liberalii.

Alături de Ilie Bolojan vor participa Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

Liberalii au anunțat anterior că nu intenționează să îi prezinte președintelui o propunere proprie pentru funcția de prim-ministru, urmând să analizeze candidatul desemnat de șeful statului.

„PNL va trata serios viitoarea nominalizare, va purta discuţii cu premierul desemnat şi vom lua o decizie care va ţine cont în mod cert de interesele României şi de ceea ce putem noi face în condiţiile date. Să nu uităm că Partidul Naţional Liberal are o pondere de 15-16% în Parlament şi s-a văzut, aşa cum am spus, care sunt limitele”, a declarat recent Ilie Bolojan.

Înaintea consultărilor, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, al cărui Guvern a fost respins de Parlament săptămâna trecută, a criticat poziția social-democraților.

„Cu PSD, realitatea este mereu pe dos decât ceea ce susțin ei. Sorin Grindeanu ne spune că vrea sa fie prim-ministru și că este pregătit. În realitate, fuge de această funcție din momentul în care a depus moțiunea de cenzură în luna aprilie”, a scris Mureșan.

Liberalul a contestat și afirmațiile PSD privind existența unui program pregătit pentru guvernare.

„PSD ne spune că are program de guvernare. În realitate, nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul”. „Întrebarea este următoarea: știu ei mai multe decât știm noi noi privind desemnarea viitorului premier? Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi? Dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Consultările au loc după eșecul Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Acesta fusese desemnat premier de Nicușor Dan pe 17 septembrie, însă Cabinetul său nu a reușit să obțină majoritatea necesară în Parlament. Mureșan a fost al treilea candidat desemnat pentru funcția de premier după căderea Guvernului Bolojan, după Eugen Tomac și Adrian Veștea.

După votul din Parlament, Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor politice să găsească o soluție care să poată strânge o majoritate.

„Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii, care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, declara președintele pe 30 septembrie.

Șeful statului a anunțat că după consultările de luni intenționează să facă o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, PSD intră la discuții la ora 14:00, urmat de AUR la 14:30, PNL la 15:00, USR la 15:30 și UDMR la 16:00.

De la ora 16:30 este programat Grupul parlamentar al Minorităților Naționale, urmat de S.O.S. România la 17:00 și POT la 17:30. Grupul parlamentar Uniți pentru România este programat la 18:00, PACE – Întâi România la 18:30, iar seria consultărilor se încheie la ora 19:00, cu parlamentarii neafiliați.

La finalul acestei runde de discuții, Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele candidatului care va încerca să formeze următorul Guvern.