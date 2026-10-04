Alegeri anticipate în România? Traian Băsescu explică ce ar urma: S-a pierdut prea mult timp

Traian Băsescu susține că România ar putea organiza alegeri anticipate, chiar dacă o asemenea procedură nu a fost dusă niciodată până la capăt în țară. Fostul președinte consideră că actuala criză politică ar fi putut ajunge deja mult mai aproape de acest scenariu dacă procedurile pentru desemnarea premierilor ar fi fost derulate mai rapid.

Declarațiile vin după respingerea în Parlament a două propuneri de guvern, situație care readuce în discuție prevederile constituționale referitoare la dizolvarea Legislativului.

Întrebat dacă România este pregătită pentru alegeri anticipate, Traian Băsescu a arătat că nu există o experiență anterioară care să permită o asemenea evaluare.

”N-ai cum să spui că eşti pregătit sau nepregătit. Experienţa asta nu s-a făcut niciodată în România şi, dacă va fi nevoie, vom parcurge şi vom vedea, văzând şi făcând. Trebuie emisă o anume legislaţie, probabil. Dar nu-i ceva imposibil de făcut”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului consideră însă că procedurile ar fi trebuit derulate într-un ritm mai rapid și că România putea fi deja mult mai aproape de eventuale alegeri anticipate.

”În orice caz, dacă mă uit aşa, în cazul în care preşedintele ar fi acţionat mult mai rapid, într-o lună să parcurgă procesele, acum, după două luni, puteam începe procedura de alegeri anticipati, eram aproape de alegeri anticipate în momentul de faţă. (…) S-a pierdut prea mult timp, dar arată un lucru pe care nimeni nu vrea să-l sublinieze. Aceste partide, în condiţii de guvern căzut, au făcut în Parlament ce a trebuit”, a spus Băsescu.

Articolul 89 din Constituție stabilește condițiile în care președintele poate dizolva Parlamentul.

„Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Dizolvarea nu este însă automată. Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile constituționale, textul legii fundamentale prevede că președintele „poate” dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Discuția despre anticipate are loc după ce Parlamentul a respins guvernele propuse de Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

În acest context, președintele Nicușor Dan continuă consultările cu partidele pentru găsirea unei formule de guvernare care să poată obține majoritatea necesară în Parlament.

O nouă rundă de consultări este programată luni la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru.