Băsescu, scenariu pentru ieșirea din criza politică. Soluția indicată înaintea consultărilor de la Cotroceni

România ar putea ieși din actualul blocaj guvernamental prin desemnarea unui premier independent, în timp ce portofoliile din Executiv ar rămâne în mâinile partidelor politice. Varianta este susținută de fostul președinte Traian Băsescu, care consideră că pozițiile adoptate de principalele formațiuni au redus considerabil posibilitățile pentru formarea unei majorități.

Declarațiile vin înaintea unei noi runde de consultări convocate luni de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Șeful statului urmează să discute cu partidele parlamentare despre o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire.

Traian Băsescu susține că relațiile dintre partide și condițiile impuse de acestea fac foarte dificilă identificarea unui candidat politic la funcția de premier care să poată aduna suficiente voturi în Parlament.

Fostul președinte a trecut în revistă pozițiile AUR, PSD și PNL, precum și opoziția președintelui Nicușor Dan față de includerea AUR într-o viitoare formulă de guvernare.

”Cert este că suntem într-o situaţie în care lucrurile s-au îngustat atât de mult, încât nu mai sunt prea multe soluţii. Plecând de la restricţiile pe care le-a introdus fiecare, AUR nu susţine niciun guvern dacă nu face parte din el. Preşedintele nu vrea să audă deAUR. Grindeanu vrea cu AUR. Liberalii nu vor cu Grindeanu. Şi uite aşa. Şi atunci cred că trebuie să intrăm într-un soi de logică politică, pe care sper să o aibă şi liderii partidelor parlamentare. Şi, după mine, în momentul de faţă, deşi am fost tot timpul împotriva acestei variante, nu mai au soluţie decât un premier independent. Cu partidele în guvern, dar cu un premier independent. Pentru că liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier”, a declarat, duminică seară, Traian Băsescu la Digi 24.

Fostul șef al statului consideră că social-democrații ar putea accepta în cele din urmă și o formulă în care funcția de prim-ministru să nu îi revină candidatului susținut inițial de partid.

Băsescu a făcut referire la mesajele transmise în ultimele zile de PSD privind existența unei majorități parlamentare și la implicarea Liei Olguța Vasilescu în susținerea acestei poziții.

În opinia fostului președinte, actualele raporturi dintre formațiunile parlamentare fac însă dificilă construirea unui Executiv exclusiv în jurul variantei promovate de social-democrați.

Un premier independent ar putea reprezenta, din perspectiva sa, compromisul care să permită partidelor să intre în Guvern fără ca una dintre formațiuni să obțină funcția de prim-ministru.

O altă problemă abordată de Traian Băsescu este posibilitatea ca într-un viitor Executiv susținut de PSD să fie propuși și reprezentanți ai AUR.

Fostul președinte consideră că, într-un asemenea scenariu, Nicușor Dan ar putea refuza semnarea decretelor pentru numirea unor miniștri.

”Nu cred că pot face singuri (PSD nu poate face singur guvern – n.r.), atâta timp cât preşedintele le-a spus nu vă apropiaţi de AUR că vă rup urechile şi n-au ce să facă. Mă gândeam ce poate face preşedinţele dacă ei vin cu nişte miniştri de la AUR care au trecut prin Parlament – pur şi simplu nu le semnează decretul. Spune «foarte bine, va votat Parlamentul, domnule prim-ministru, dragi miniştri, astea-s decretele pe care le-am semnat, dar am vreo trei pe care nu le-am semnat»”, a declarat Băsescu.

Întrebat dacă un eventual refuz privind numirea unor miniștri nu ar duce la prelungirea blocajului, Traian Băsescu a indicat posibilitatea numirii temporare a unor interimari.

”Nu, soluţia ar fi ca imediat să numească nişte interimari până când se nominalizează alţi miniştrii. Nu văd o soluţie, dar asta e o soluţii extremă”, a spus fostul şef al statului.

Băsescu prezintă astfel această posibilitate drept una de ultimă instanță, nu drept scenariul pe care îl consideră prioritar pentru ieșirea din criză.

Discuția privind viitorul premier are loc după un nou eșec al procedurii de învestire. Cabinetul propus de Siegfried Mureșan a obținut 182 de voturi favorabile în Parlament, sub cele 233 necesare pentru învestire.

În urma votului, Nicușor Dan a anunțat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare. Întâlnirile de luni de la Palatul Cotroceni sunt programate să înceapă la ora 14:00, PSD fiind prima formațiune chemată la discuții. Vor urma AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte formațiuni și grupări parlamentare.

Președintele a anunțat anterior că după consultări intenționează să facă o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În același timp, Nicușor Dan a cerut ca AUR să nu fie cooptat în viitoarea formulă de guvernare.

Varianta unui premier independent cu miniștri politici a fost vehiculată și în negocierile purtate înaintea noii runde de consultări.

Decizia care va urma consultărilor de luni devine astfel esențială pentru încercarea de formare a unui Executiv care să poată obține majoritatea necesară în Parlament.