Elena Udrea, mărturisire dureroasă la 8 ani de la arestarea din Costa Rica. Fiica ei avea doar 13 zile: o fetiță născută prematur

Se împlinesc opt ani de la arestarea Elenei Udrea în Costa Rica, în dosarul „Gala Bute”. Fostul ministru al Turismului a rememorat momentul în care a fost reținută pe stradă, în apropierea fiicei sale, care avea atunci doar 13 zile.

Elena Udrea a publicat pe rețelele de socializare un mesaj despre perioada respectivă și a distribuit mai multe fotografii realizate în ziua în care a fost arestată. În mesaj, ea face referire la vârsta foarte mică a fiicei sale și la faptul că aceasta era născută prematur.

Fostul ministru susține că, după trei luni petrecute în detenție, statul român ar fi recunoscut că a fost judecată ilegal și ar fi solicitat eliberarea sa. Udrea face, de asemenea, referire la condamnarea sa din dosarul „Gala Bute” și la acuzațiile care au stat la baza arestării sale.

„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur!”, a scris Elena Udrea.

Elena Udrea afirmă că arestarea sa a avut loc în timp ce fiica sa avea mai puțin de două săptămâni. În mesajul publicat online, ea amintește și faptul că fetița fusese născută prematur.

„După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut ca am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea! Arestată pentru ca l-am adus pe Bute sa boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni, a rămas fără mamă!”, a transmis Elena Udrea.

În continuarea mesajului, fostul ministru al Turismului îi menționează pe politicienii despre care spune că nu au contestat legalitatea arestării sale. Ea face referire inclusiv la foști colegi politici și la femei care au fost, la rândul lor, mame.

„Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării legalitatea arestării mele? Cei care azi sar să îi ia apărarea lui Bolojan, fostii mei colegi, ba chiar fostele colege mame și ele, nu au avut nicio tresărire față de abuzul care mi se întâmpla!

Elena Udrea amintește și perioada în care, potrivit propriului mesaj, nu ar fi fost lăsată să iasă din detenție pentru a fi alături de copilul său. Ea susține că această situație s-a întins pe o perioadă de trei ani și patru luni.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Elena Udrea afirmă că perioada în care nu a putut fi alături de fiica sa a fost rezultatul unui „uriaș abuz al justiției”. Fostul ministru îi indică în acest context pe miniștrii PNL care s-ar fi aflat la conducerea Ministerului Justiției în perioada menționată de ea.

„Cum nu au avut nimic de spus nici când trei ani și patru luni, printr-un uriaș abuz al justiție conduse de miniștri PNL, nu m-au lăsat să ies din pușcărie pentru a fi cu copilul meu! Pe ăștia vreți voi să îi menajez eu?” a munctat Elena Udrea în mesajul său postat pe social media.

Arestarea din Costa Rica a avut loc în contextul dosarului „Gala Bute”, în care Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare. Fostul ministru al Turismului a executat o parte din pedeapsă înainte de eliberarea condiționată.

La 17 iulie 2025, Tribunalul Prahova a decis eliberarea condiționată a Elenei Udrea. Decizia instanței a fost definitivă, iar fostul ministru executase trei ani și zece luni din pedeapsa de șase ani de închisoare.

Decizia Tribunalului Prahova a venit după perioada executată de Elena Udrea în penitenciar, în urma condamnării din dosarul „Gala Bute”. Eliberarea condiționată a fost dispusă printr-o hotărâre definitivă.

La opt ani de la arestarea din Costa Rica, Elena Udrea a readus în atenție pe rețelele de socializare momentul în care a fost separată de fiica sa, care avea atunci 13 zile. Mesajul său face referire atât la acea zi, cât și la perioada de detenție care a urmat.

Fostul ministru a însoțit mesajul publicat online de fotografii realizate în perioada arestării și a reluat acuzațiile referitoare la modul în care susține că au fost gestionate situațiile juridice și perioada sa de detenție.