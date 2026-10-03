Avertisment pentru România după verdictul S&P. Siegfried Mureșan: „Este puțin naiv”

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a reacționat după ce Standard & Poor’s a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă. Fostul premier desemnat consideră că evitarea retrogradării reprezintă o veste bună, însă atrage atenția asupra riscurilor fiscale din perioada următoare și lansează critici la adresa PSD. Mesajul vine după ce Guvernul propus de Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare în Parlament.

Siegfried Mureșan susține că decizia Standard & Poor’s trebuie privită drept un semnal pozitiv pentru România, în condițiile în care țara rămâne în categoria recomandată investițiilor.

Europarlamentarul avertizează însă că menținerea calificativului nu înseamnă dispariția riscurilor, iar evoluția finanțelor publice va fi esențială în perioada următoare.

„Standard & Poor’s confirmă ratingul României şi evităm retrogradarea. Aceasta este o veste foarte bună. Agenţia de rating spune foarte clar că riscul iresponsabilităţii fiscale este cel mai mare risc pentru noi în perioada următoare”, a scris, sâmbătă dimineaţă, pe Facebook, Siegfried Mureşan.

Acesta consideră că principala îngrijorare a agențiilor de rating și a investitorilor este posibilitatea revenirii la politici care ar putea afecta procesul de consolidare a finanțelor publice.

„Este evident că, atât agenţiile de rating, cât şi investitorii, se tem cel mai mult de revenirea la risipa din trecut”, a transmis Mureșan.

În mesajul său, europarlamentarul liberal a legat situația fiscală de actuala criză politică și a lansat un atac la adresa PSD.

„Se tem de asta mai mult decât de orice altceva. Se tem de asta, deoarece partidul care făcut deficitul de 9% şi a destabilizat ţara nu poate garanta stabilitatea ei. A crede că partidul care a destabilizat ţara reprezintă garantul stabilităţii este puţin naiv”, a adăugat Mureşan.

Declarațiile vin la câteva zile după ce Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Guvernul a primit 182 de voturi favorabile, sub pragul de 233 necesar pentru învestire. PSD și AUR nu au susținut formula guvernamentală.

Criza politică intră astfel într-o nouă etapă. Partidele urmează să fie chemate luni la o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, după care președintele Nicușor Dan este așteptat să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru.

Standard & Poor’s a confirmat pe 2 octombrie ratingurile suverane ale României pe termen lung și scurt la „BBB-/A-3”, atât pentru moneda locală, cât și pentru valută. Perspectiva asociată calificativului rămâne negativă. România se menține astfel în categoria „investment grade”, însă pe ultima treaptă a acesteia.

Agenția arată că procesul de consolidare fiscală din 2026 a rămas pe traiectoria anticipată, în pofida blocajului privind formarea unui guvern. În același timp, perspectiva negativă indică faptul că riscurile privind finanțele publice și dezechilibrele externe continuă să fie ridicate.

S&P estimează că deficitul general guvernamental ar urma să ajungă la aproximativ 6,25% din PIB în 2026, după 7,9% în 2025 și 9,3% în 2024. Pentru 2027 este anticipat un deficit de 5,8% din PIB, iar pentru 2028 unul de aproximativ 5%.

Evaluarea S&P atrage atenția și asupra efectelor pe care prelungirea crizei politice le-ar putea avea asupra consolidării bugetare. Agenția ar putea lua în calcul o reducere a ratingului dacă procesul îndelungat de formare a unui nou guvern va împiedica reducerea deficitului în 2027 și 2028.

Un alt risc este deteriorarea încrederii investitorilor, care s-ar putea traduce prin costuri de finanțare mai mari și presiuni suplimentare asupra economiei. Agenția subliniază astfel importanța apariției unui guvern capabil să mențină un cadru fiscal și economic predictibil.

Toate cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce păstrează presiunea asupra autorităților pentru continuarea reducerii deficitului și stabilizarea situației politice.