Moody’s: Scumpirea creditelor și instabilitatea politică amenință economiile României. Alexandru Nazare: Progresele din 2026 ne dau o bază solidă

Agenția de evaluare financiară Moody’s avertizează că blocajul politic prelungit și scumpirea creditelor pun în pericol consolidarea fiscală a României și adoptarea la timp a bugetului pentru anul viitor. În replică, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, dă asigurări că scăderea deficitului bugetar la 2,9% din PIB în primele opt luni oferă o bază solidă și că România își va menține credibilitatea fiscală printr-un plan predictibil pentru 2027.

Agenția de evaluare financiară Moody’s a lansat un avertisment ferm privind perspectivele economice ale României, subliniind că adâncirea crizei politice și creșterea accelerată a costurilor de împrumut pun în pericol ajustarea fiscală.

Evaluată în prezent la ratingul Baa3 cu perspectivă negativă, țara noastră se confruntă cu un risc major de deraiere de la obiectivele bugetare.

Analiștii agenției internaționale arată că eșecul recent de a învesti un nou cabinet a adâncit instabilitatea de la București, marcând a treia încercare eșuată de formare a unui guvern de la căderea fostei coaliții pro-europene în primăvară. Moody’s consideră că, deși președintele încearcă să evite dizolvarea Parlamentului și urmează o nouă rundă de consultări, scenariul alegerilor anticipate devine extrem de probabil.

Mai mult, specialiștii avertizează că termenul limită pentru adoptarea bugetului de stat aferent anului viitor este în pericol iminent de a fi ratat până la sfârșitul acestui an, din cauza lipsei de sprijin parlamentar. Evoluțiile din următoarele săptămâni vor fi decisive pentru a stabili dacă eforturile recente de reducere a deficitului sunt sustenabile pe termen lung.

„La 30 septembrie, blocajul politic din România (Baa3, perspectivă negativă) s-a adâncit, după ce Parlamentul nu a reușit, pentru a treia oară din luna mai, să formeze un nou guvern, după înlăturarea coaliției pro-europene de la guvernare. În pofida unei noi runde de negocieri pentru formarea cabinetului, care începe la 5 octombrie, și a dorinței puternice a președintelui de a evita alegerile anticipate, cel mai recent impas indică faptul că probabilitatea unor alegeri anticipate este semnificativă. Mai imediat însă, devine tot mai probabil să nu poată fi strâns suficient sprijin politic pentru adoptarea bugetului pe 2027 înainte de sfârșitul acestui an. În ansamblu, evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor fi un factor important pentru a determina dacă ajustarea fiscală recentă se va dovedi suficient de durabilă pentru susținerea profilului de credit suveran”, transmit analiștii agenției Moody’s.

Guvernarea prin administrații interimare succesive a privat România de capacitatea de a promova reforme structurale esențiale și măsuri fiscale decisive. Blocajul din Parlament a generat deja pierderi financiare concrete, cum ar fi ratarea termenului pentru adoptarea legii salarizării unice în sectorul bugetar.

Această întârziere ar putea costa bugetul național până la 770 de milioane de euro sub formă de granturi nerambursabile pierdute din Mecanismul de Redresare și Reziliență. În ciuda acestor pierderi, agenția recunoaște totuși că ajustarea fiscală din prima parte a anului a depășit inițial așteptările, deficitul coborând la sub trei procente din produsul intern brut.

Performanța bugetară recentă a fost obținută însă în special prin măsuri temporare, cum ar fi plafonarea salariilor din sectorul public și reducerea transferurilor sociale, dar și pe fondul unor încasări substanțiale din taxa pe valoarea adăugată. Moody’s atrage atenția că aceste efecte pozitive sunt doar de moment și nu pot suplini absența unor reforme durabile.

Nevoile de cheltuieli ale statului rămân la un nivel deosebit de ridicat, mai ales că finanțarea gratuită prin planul european de redresare s-a încheiat. În paralel, presiunile sociale și geopolitice obligă autoritățile la majorări constante ale bugetelor alocate apărării, sistemului de pensii și salariilor din sectorul public.

O atenție deosebită este acordată de analiști serviciului datoriei publice, ale cărui costuri au înregistrat un avans semnificativ, depășind 42 de miliarde de lei. Creșterea accelerată a cheltuielilor cu dobânzile este pusă pe seama majorării primelor de risc solicitate de creditorii internaționali, pe fondul scăderii cererii de pe piața internă.

Această tendință continuă un trend multianual negativ de scumpire a împrumuturilor, punând o presiune considerabilă pe resursele statului. Dependența de finanțarea externă devine tot mai periculoasă într-un climat caracterizat de incertitudine legislativă și politică.

„Cel mai important, cheltuielile României cu dobânzile au crescut rapid, în contextul majorării primelor de risc pentru împrumuturile de pe piețele internaționale, al scăderii cererii pe piața internă și al presiunilor tot mai mari ale cursului de schimb asupra serviciului datoriei în valută. (…) Avansul continuă o tendință de mai mulți ani de creștere a costurilor cu serviciul datoriei”, potrivit Moody’s.

Fluctuațiile de pe piața valutară reprezintă un alt factor semnificativ de risc pentru stabilitatea economică a țării. În condițiile în care peste jumătate din datoria publică a administrației centrale este contractată în valută, orice depreciere a leului sporește automat efortul financiar necesar pentru achitarea ratelor și adâncește deficitul de cont curent.

Moody’s concluzionează că necesarul brut de finanțare al României, estimat la aproximativ 55 de miliarde de euro pentru acest an, obligă statul să mențină nealterat accesul la piețele internaționale de capital. Pentru a garanta încrederea investitorilor, Bucureștiul trebuie să elimine urgent incertitudinile legate de politicile publice și să asigure o guvernare stabilă.

„Evoluțiile cursului de schimb exercită o presiune suplimentară asupra capacității României de a-și asigura serviciul datoriei și asupra deficitului de cont curent, în condițiile în care mai mult de jumătate din datoria administrației publice este denominată în valută. (…) Necesarul brut ridicat de finanțare al României, de aproximativ 55 de miliarde de euro în acest an, face ca statul să depindă de menținerea accesului la piețe, într-un context în care incertitudinea privind politicile publice este ridicată”, se mai arată în documentul citat.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis vineri, 2 octombrie, că progresele înregistrate în 2026 oferă o bază solidă și că mesajul transmis către Moody’s este că această direcție trebuie continuată printr-un buget credibil pentru 2027 și predictibilitate pentru anii următori.

Oficialul a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a avut o nouă discuție cu reprezentanții agenției de evaluare, în cadrul căreia a explicat situația actuală a finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și provocările viitoare pentru anul 2027.

De asemenea, el a subliniat că analiza publicată de agenție trebuie citită în întregime, punctând că aceasta nu reprezintă o acțiune de rating și că Moody’s constată explicit că ajustarea fiscală a României a depășit semnificativ așteptările în acest an, deficitul cash coborând la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul a adăugat că execuția bugetară din aceste prime opt luni rămâne principalul argument în discuțiile cu agențiile de rating.

În același timp, Alexandru Nazare a menționat că Moody’s atrage atenția asupra faptului că lipsa unei majorități guvernamentale și condițiile mai dificile de finanțare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026. El a arătat că agențiile, investitorii și Comisia Europeană analizează deja capacitatea României de a continua ajustarea în 2027 și 2028, fiind nevoie ca bugetul pentru 2027 să fie construit și adoptat la timp, pe baza unui plan fiscal credibil și predictibil.

Totodată, ministrul a avertizat că incertitudinea politică are efecte economice și financiare reale, arătând că Moody’s consideră că evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilității ajustării și că este tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient. El a precizat că le-a explicat reprezentanților agenției și faptul că un calendar politic care întârzie construcția și execuția bugetului pentru anul viitor amplifică riscurile urmărite de creditori și agenții.

În final, Alexandru Nazare a concluzionat că, deși nu pot fi controlate deciziile agențiilor de rating sau evoluțiile din piețele internaționale, pot fi controlate datele interne, deciziile fiscal-bugetare și credibilitatea pe care România o construiește prin consecvență.

Aceasta a subliniat că s-a recuperat mult din încrederea pierdută și că următoarea etapă este de a demonstra că progresul din 2026 nu este temporar și că România poate continua consolidarea, protejând totodată investițiile și creând condițiile pentru reducerea costurilor de finanțare și relansarea economiei.