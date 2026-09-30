Ilie Bolojan nu mai exclude refacerea coaliției cu PSD. Ce spune despre varianta Alexandru Nazare premier

Premierul demis Ilie Bolojan a lăsat deschisă miercuri, 30 septembrie, posibilitatea ca PNL să își schimbe poziția și să intre din nou într-un Guvern alături de PSD. Liderul liberal a vorbit și despre Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, în contextul discuțiilor privind viitoarea propunere pentru funcția de prim-ministru.

Declarațiile vin după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare în Parlament. Președintele Nicușor Dan urmează să organizeze noi consultări cu partidele și să desemneze un al patrulea candidat pentru funcția de premier pe 5 octombrie.

Întrebat la Digi24 dacă există o variantă în care PNL să intre într-un Guvern din care să facă parte și PSD, Ilie Bolojan nu a respins posibilitatea.

Liderul PNL a precizat că partidul a adoptat până acum anumite decizii, dar acestea ar putea fi schimbate. O asemenea hotărâre nu îi aparține însă exclusiv și ar trebui luată de conducerea partidului.

„Partidul Național Liberal a luat niște decizii. Nu înseamnă că nu le poate schimba, dar nu eu hotărăsc în această seară acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

El a insistat că orice schimbare privind formula de guvernare trebuie discutată și decisă în interiorul PNL.

„V-am spus, sunt niște decizii pe care le-am luat și orice schimbare de decizie, orice altă formulă nu pot să o decid eu în această seară, ci o vor decide forurile de conducere ale partidului”, a continuat liderul liberal.

Bolojan a evitat să anticipeze ce decizie va lua PNL în perioada următoare.

„Nu pot să vin să fac niște afirmații care nu depind de mine, ar fi o lipsă de respect față de colegii mei să spun ceea ce se va întâmpla în viitor. Pot să spun ceea ce am decis până acum”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a fost întrebat și despre posibilitatea ca PNL să îl susțină pe Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru.

Liderul liberal a apreciat activitatea actualului ministru al Finanțelor și colaborarea pe care a avut-o cu acesta, dar a refuzat să spună dacă Nazare ar urma să fie propunerea PNL pentru conducerea viitorului Guvern.

„Cu domnul Nazare, actualul ministru de Finanțe, am avut o colaborare bună, a ținut o linie normală, consider că a făcut o treabă bună la Finanțe, dar haideți să vedem care va fi nominalizarea pe care președintele României o va face și nu mi se pare normal să speculez pe acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarația vine în contextul în care Nicușor Dan urmează să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a primit miercuri votul de învestitură al Parlamentului. Au fost exprimate 197 de voturi, dintre care 182 pentru și 15 împotrivă. Pentru învestirea Executivului erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile.

După acest rezultat, președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza noi consultări cu partidele politice. Șeful statului urmează să desemneze luni, 5 octombrie al patrulea candidat pentru funcția de prim-ministru.