Guvernul Mureșan, zi decisivă în Parlament. Zece miniștri intră la audieri. Patru miniștri au primit deja aviz negativ

Guvernul propus de Siegfried Mureșan intră marți, 29 septembrie, în cea de-a doua zi a audierilor din Parlament. Zece candidați pentru funcțiile de ministru urmează să răspundă întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate, după ce prima zi s-a încheiat cu patru avize negative și doar două favorabile. Votul pentru învestirea noului Executiv este programat miercuri, 30 septembrie, de la ora 13.00.

Programul din Parlament începe la ora 10.00 și se încheie la ora 20.00, fiecare candidat având la dispoziție câte o oră pentru audiere.

Primul programat este Mircea Abrudean, propus pentru Ministerul Afacerilor Interne. Urmează Dragoș Pîslaru, la Proiecte Europene, Raluca Turcan, la Muncă, Oana Gheorghiu, la Sănătate, și Oana Țoiu, la Ministerul Afacerilor Externe.

În a doua parte a zilei vor fi audiați Andrea Chiș, propusă la Justiție, Ötvös Koppány Bulcsú, la Cultură, Mihai Dimian, la Educație, Cseke Attila, la Dezvoltare, și Diana Buzoianu, nominalizată pentru Ministerul Mediului.

Avizele acordate de comisiile parlamentare după audieri au caracter consultativ.

Prima zi a audierilor s-a încheiat cu patru avize negative. Sebastian Burduja, propus la Energie, Radu Miruță, nominalizat la Apărare, Cătălin Drulă, propus la Transporturi, și Irineu Darău, nominalizat la Economie, nu au primit aviz favorabil.

În schimb, comisiile au dat avize pozitive pentru Tanczos Barna, propus la Agricultură, și Alexandru Nazare, nominalizat pentru Ministerul Finanțelor.

După finalizarea audierilor, testul decisiv va avea loc miercuri. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru votul de învestitură este programată de la ora 13.00.

Pentru învestirea Cabinetului sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Siegfried Mureșan a declarat luni seară că se bazează în prezent pe aproximativ 200 de voturi certe.

Premierul desemnat a precizat că PNL, USR și UDMR îi asigură 170 de voturi și că a purtat discuții și cu reprezentanții minorităților naționale, parlamentari neafiliați și grupuri parlamentare mai mici.

„Situaţia este următoarea şi nu este surprinzătoare: Toţi parlamentarii Partidului Naţional Liberal, ai USR şi ai UDMR susţin guvernul. Am lucrat împreună la Programul de guvernare şi sunt convins că aceşti colegi vor vota în favoarea guvernului şi în plen. Acestea sunt 170 de voturi. Am avut negocieri foarte bune cu grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii. Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune”, a declarat, luni seară, la TVR, Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat admite că mai are nevoie de câteva zeci de voturi pentru ca noul Cabinet să obțină învestitura Parlamentului.

„Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire”, a afirmat Siegfried Mureșan.