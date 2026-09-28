Sebastian Burduja, ministrul propus la Energie, a primit aviz negativ: „Cred că orice guvern va veni va sta la masă şi va găsi soluţii pentru români”
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Sebastian Burduja
Sebastian Burduja, ministrul propus pentru Energie, a primit aviz negativ în comisiile reunite ale Parlamentului. În timpul audierii, acesta a vorbit despre prețurile la carburanți, gaze și necesitatea scoaterii energiei din disputa politică.
Ministrul propus la Energie, Sebastian Burduja, a primit aviz negativ
Sebastian Burduja a fost audiat în comisiile reunite pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, precum și în comisiile economică și pentru energie din Senat. Ministrul propus pentru Energie a primit aviz negativ în urma audierilor parlamentare. Raportul a fost respins cu 34 de voturi CONTRA, 24 de voturi PRO și 5 abțineri.
După audiere, Burduja le-a mulțumit parlamentarilor care au răspuns apelului său de a scoate energia și securitatea energetică a României din lupta politică partizană. El a spus că acest mesaj nu a fost înțeles de toți parlamentarii, lucru reflectat și de rezultatul votului.
Burduja a precizat că, în opinia sa, cel mai important examen al zilei nu a fost cel din fața comisiilor parlamentare, ci cel în fața românilor. El și-a cerut scuze pentru faptul că, în lunile precedente, forțele politice nu au reușit să găsească împreună soluții pentru îmbunătățirea vieții românilor.
Ministrul propus la Energie a afirmat că românii s-au săturat de disputele politice pentru funcții și poziții. El a recunoscut că PNL nu și-a dărâmat propriul guvern, susținând că această decizie a aparținut altor formațiuni, însă a considerat că responsabilitatea pentru situația creată revine tuturor forțelor politice. În acest context, Burduja a spus că politicienii ar trebui să le transmită românilor că regretă situația și că este necesară o abordare mai bună în perioada următoare.
Ce spune Burduja despre prețul benzinei și motorinei?
Întrebat despre evoluția prețurilor la benzină și motorină, Burduja a precizat că nu a fost audiat pentru funcția de ministru al Finanțelor.
El a arătat că, indiferent de componența viitorului guvern, evoluțiile internaționale vor impune găsirea unor soluții pentru români, în special a unor măsuri țintite. Burduja a dat ca exemple măsurile destinate fermierilor și transportatorilor, care ar putea fi optimizate în funcție de noile evoluții.
În acest context, el a menționat și acciza dinamică introdusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care a spus că a contribuit la temperarea creșterilor de preț. Burduja a admis însă că nivelurile actuale ale prețurilor sunt împovărătoare atât pentru numeroși români, cât și pentru mediul de afaceri.
Ce spune Burduja despre prețul gazelor?
În ceea ce privește plafonarea prețului gazelor naturale, ministrul propus pentru Energie a explicat că, în prezent, prețul gazului nu este plafonat, ci este stabilit printr-o formulă care, teoretic, îl menține în anumite marje. Burduja a precizat că furnizorii nu pot cumpăra gaz exclusiv la prețul de 110 lei, întrucât există volume de echilibrare și tranzacții realizate de pe o zi pe alta. Din acest motiv, el consideră că evoluția prețurilor trebuie urmărită în lunile următoare.
Oficialul român a făcut referire și la luna martie a anului viitor, precum și la conflictul din Orientul Mijlociu și la tensiunile internaționale care au contribuit la creșterile de preț.
Burduja a mai spus că este important ca românii să înțeleagă faptul că evoluția prețurilor la energie nu depinde exclusiv de un ministru sau de Guvernul României. El a susținut că, în ultimii ani, românii au auzit de la diferiți miniștri, prim-miniștri și alți lideri promisiuni potrivit cărora problemele vor fi rezolvate de autorități, însă a precizat că nu intenționează să adopte o astfel de abordare.
„Le mulţumesc colegilor care au răspuns apelului meu de a scoate energia şi securitate energetică a ţării de sub lupta politică partizană. Nu toţi au înţeles asta şi asta s-a văzut şi la vot, dar cred că cel mai important examen de azi nu a fost în faţa Comisiei, ci prin ceea ce am spus în faţa românilor. De aceea am început fiind şi primul ministru audiat şi vreau să-mi prezint scuzele faţă de români, pentru că în toate aceste luni de zile nu am reuşit cu toţii, indiferent de partid, să găsim o soluţie pentru a le face viaţa mai bună.
E adevărat că nu Partidul Naţional Liberal şi-a dărâmat propriu guvern, alţii au făcut-o, dar finalmente răspunderea este comună pentru toate forţele politice. Şi mi se pare de bun simt să le spunem românilor că ne pare rău şi că avem de făcut lucrurile mult mai bine pe viitor. Cred că orice guvern va veni, având în vedere evoluţiile internaţionale, va sta la masă şi va găsi soluţii pentru români, dar mai ales soluţii ţintite, cum avem pentru fermieri, pentru transportatori şi poate trebuie optimizate în contextul noilor evoluţii, cum avem acciza dinamică pe care domnul ministrul Nazare corect a introdus-o şi care totuşi a temperat creşterile de preţ, chiar dacă pentru mulţi români preţurile actuale sunt împovărătoare şi la fel şi pentru mediul de afaceri.
Nu există furnizori de gaz care pot cumpăra doar la 110 lei gazul, pentru că există volume de echilibrare, există tranzacţii de pe zi pe alta şi aşa mai departe. Trebuie urmărită evoluţia în următoarele luni. Vorbim de luna martie, anul viitor, vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu, de aceste tensiuni care au dus la aceste explozii de preţ. Şi e corect să le spunem româniilor că nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României. Pentru că eu cred că ani de zile, şi deja românii nu mai pot fi păcăliţi, s-au întâlnit cu diverşi miniştri, prim-miniştri şi alţi, aşa zişi lideri, care le-au spus că pot să fie bine, ne ocupăm noi, stăm în pixul meu. Nu e felul meu şi nu o să fac asta niciodată”, a precizat Burduja.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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