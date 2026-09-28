Sebastian Burduja, ministrul propus la Energie, a primit aviz negativ: „Cred că orice guvern va veni va sta la masă şi va găsi soluţii pentru români”

Sebastian Burduja, ministrul propus pentru Energie, a primit aviz negativ în comisiile reunite ale Parlamentului. În timpul audierii, acesta a vorbit despre prețurile la carburanți, gaze și necesitatea scoaterii energiei din disputa politică.

Sebastian Burduja a fost audiat în comisiile reunite pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, precum și în comisiile economică și pentru energie din Senat. Ministrul propus pentru Energie a primit aviz negativ în urma audierilor parlamentare. Raportul a fost respins cu 34 de voturi CONTRA, 24 de voturi PRO și 5 abțineri.

După audiere, Burduja le-a mulțumit parlamentarilor care au răspuns apelului său de a scoate energia și securitatea energetică a României din lupta politică partizană. El a spus că acest mesaj nu a fost înțeles de toți parlamentarii, lucru reflectat și de rezultatul votului.

Burduja a precizat că, în opinia sa, cel mai important examen al zilei nu a fost cel din fața comisiilor parlamentare, ci cel în fața românilor. El și-a cerut scuze pentru faptul că, în lunile precedente, forțele politice nu au reușit să găsească împreună soluții pentru îmbunătățirea vieții românilor.

Ministrul propus la Energie a afirmat că românii s-au săturat de disputele politice pentru funcții și poziții. El a recunoscut că PNL nu și-a dărâmat propriul guvern, susținând că această decizie a aparținut altor formațiuni, însă a considerat că responsabilitatea pentru situația creată revine tuturor forțelor politice. În acest context, Burduja a spus că politicienii ar trebui să le transmită românilor că regretă situația și că este necesară o abordare mai bună în perioada următoare.

Întrebat despre evoluția prețurilor la benzină și motorină, Burduja a precizat că nu a fost audiat pentru funcția de ministru al Finanțelor.

El a arătat că, indiferent de componența viitorului guvern, evoluțiile internaționale vor impune găsirea unor soluții pentru români, în special a unor măsuri țintite. Burduja a dat ca exemple măsurile destinate fermierilor și transportatorilor, care ar putea fi optimizate în funcție de noile evoluții.

În acest context, el a menționat și acciza dinamică introdusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre care a spus că a contribuit la temperarea creșterilor de preț. Burduja a admis însă că nivelurile actuale ale prețurilor sunt împovărătoare atât pentru numeroși români, cât și pentru mediul de afaceri.

În ceea ce privește plafonarea prețului gazelor naturale, ministrul propus pentru Energie a explicat că, în prezent, prețul gazului nu este plafonat, ci este stabilit printr-o formulă care, teoretic, îl menține în anumite marje. Burduja a precizat că furnizorii nu pot cumpăra gaz exclusiv la prețul de 110 lei, întrucât există volume de echilibrare și tranzacții realizate de pe o zi pe alta. Din acest motiv, el consideră că evoluția prețurilor trebuie urmărită în lunile următoare.

Oficialul român a făcut referire și la luna martie a anului viitor, precum și la conflictul din Orientul Mijlociu și la tensiunile internaționale care au contribuit la creșterile de preț.

Burduja a mai spus că este important ca românii să înțeleagă faptul că evoluția prețurilor la energie nu depinde exclusiv de un ministru sau de Guvernul României. El a susținut că, în ultimii ani, românii au auzit de la diferiți miniștri, prim-miniștri și alți lideri promisiuni potrivit cărora problemele vor fi rezolvate de autorități, însă a precizat că nu intenționează să adopte o astfel de abordare.