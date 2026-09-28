Secretul muncitorilor care nu îngheață niciodată pe șantier se numește îmbrăcarea în straturi

Octombrie pe un șantier, într-o curte de depozit sau pe un acoperiș arată cam așa. Dimineața sunt cinci grade și ceață, la prânz soarele încălzește aerul până la optsprezece grade, iar seara vântul taie din nou până la os. Cine s-a îmbrăcat gros dimineața transpiră la prânz, iar cine s-a îmbrăcat subțire tremură din octombrie până în martie. Muncitorii cu experiență cunosc însă o regulă simplă pe care alpiniștii și militarii o aplică de zeci de ani. Nu contează cât de groasă este haina, contează câte straturi porți și ce face fiecare dintre ele.

Corpul care lucrează în frig nu se confruntă doar cu disconfortul. Mușchii răciți reacționează mai lent, degetele amorțite scapă sculele din mână, iar concentrarea scade exact acolo unde o greșeală costă scump. La expunere prelungită, organismul începe să piardă mai multă căldură decât produce, iar medicii definesc hipotermia drept scăderea temperaturii corpului sub 35 de grade Celsius, un prag de la care tremuratul intens, pierderea coordonării și tulburările de concentrare devin reale riscuri de accident.

Până la acest scenariu extrem există însă o zonă gri pe care o cunoaște oricine lucrează afară. Spatele transpirat care se răcește brusc în pauză, curentul care pătrunde pe sub geaca prea largă, ploaia măruntă care udă totul în jumătate de oră. Aceste situații de zi cu zi nu ajung la urgențe, dar duc la răceli repetate, dureri musculare și zile de muncă pierdute. Iar cauza este aproape întotdeauna aceeași. Îmbrăcăminte nepotrivită pentru un efort fizic variabil, făcut în aer liber, la temperaturi care se schimbă de la o oră la alta.

Principiul îmbrăcării în straturi este ușor de reținut, pentru că fiecare strat are o singură sarcină.

Stratul de bază stă direct pe piele și are misiunea de a transporta transpirația în afară. Aici greșesc cei mai mulți. Tricoul de bumbac, oricât de comod ar fi, absoarbe umezeala și o ține lipită de corp, unde se răcește. Un tricou funcțional din fibre sintetice sau lână merinos mută umezeala spre exterior și păstrează pielea uscată, ceea ce face diferența dintre o zi bună și una mizerabilă.

Stratul de mijloc izolează. Un polar sau un hanorac călduros prinde aerul cald produs de corp și îl păstrează aproape de piele. Grosimea acestui strat se alege după temperatură și după intensitatea muncii. La săpat de șanțuri este nevoie de mai puțină izolație decât la dirijarea unei macarale, unde stai aproape nemișcat ore în șir.

Stratul exterior protejează de vânt și de ploaie. Iar aici intră în scenă piesa care a schimbat regulile jocului în ultimii ani.

Multă vreme, muncitorii au avut de ales între două rele. Geaca impermeabilă clasică ținea ploaia afară, dar și transpirația înăuntru, transformându-se într-o saună ambulantă la orice efort. Puloverul gros respira, dar se uda la prima ploaie și lăsa vântul să treacă. Materialul softshell a rezolvat exact această dilemă. Membrana lui oprește vântul complet, respinge ploaia măruntă și burnița, iar în același timp lasă vaporii de transpirație să iasă. La muncă fizică în aer liber, între cinci și cincisprezece grade, o jachetă softshell de calitate acoperă singură rolul stratului exterior, iar în zilele mai reci se completează natural cu un polar pe dedesubt.

Față de o geacă de iarnă clasică, softshellul are încă un avantaj pe care îl apreciezi abia după prima săptămână de purtare. Este elastic și ușor. Nu te strânge la umeri când ridici brațele, nu foșnește la fiecare mișcare și nu te obosește cu greutatea lui. Pentru electricieni, instalatori, curieri sau meseriași care urcă și coboară de pe schele toată ziua, libertatea de mișcare nu este un moft, ci o chestiune de siguranță.

Regula celor trei straturi nu înseamnă că porți mereu toate trei. Arta stă în combinare.

La zece grade și muncă intensă, un strat de bază funcțional plus softshell este de obicei suficient. Corpul produce destulă căldură, iar softshellul oprește vântul care ar fura-o.

La zero grade sau muncă statică, intră în echipare și stratul de mijloc, iar rolul stratului exterior îl preia o geaca de lucru iarna cu izolație serioasă. Polar gros dedesubt, eventual vestă călduroasă peste, iar geaca deasupra oprește vântul și ține căldura acolo unde trebuie, chiar și când stai ore în șir aproape nemișcat.

Pe ploaie serioasă, softshellul cedează locul unei jachete complet impermeabile. Membrana softshell respinge burnița, dar la ploaie torențială de durată are limitele ei. Cine lucrează des în ploaie are nevoie de ambele piese în dulap.

Important este și ce faci în pauze. Căldura produsă de mușchi dispare în câteva minute după ce te oprești din lucru. O vestă sau o geacă în plus, ținută la îndemână pentru pauza de masă, previne exact acel frison neplăcut care vine după ce transpirația se răcește.

Prima greșeală am amintit-o deja. Bumbacul pe piele, iarna, la muncă fizică. A doua este haina unică și groasă în locul straturilor. Nu poți da jos jumătate de geacă atunci când se încălzește, așa că alternezi între transpirat și înghețat. A treia greșeală este ignorarea extremităților. Poți avea cea mai bună jachetă, dacă lucrezi cu capul descoperit și mâinile goale, corpul pierde căldură masiv prin zonele neprotejate, iar degetele înghețate nu mai țin bine nici scula, nici cafeaua.

Merită amintit și aspectul mărimii. Straturile funcționează doar dacă au loc să existe. O jachetă exterioară cumpărată fix pe corp nu lasă loc pentru polar dedesubt, așa că stratul exterior se alege întotdeauna gândindu-te la ce vei purta sub el în ziua cea mai rece.

La final, contează de unde cumperi. Magazinele specializate în echipament de lucru, inclusiv pantaloni de lucru, au în sortiment toate cele trei straturi gândite să funcționeze împreună, de la tricouri funcționale până la jachete softshell și geci de iarnă, iar asta scutește multă bătaie de cap la potrivirea pieselor între ele.

Pot purta softshell și iarna, la temperaturi sub zero grade?

Da, cu condiția să adaugi un strat de mijloc călduros dedesubt. La muncă fizică intensă, mulți poartă softshell și la minus cinci grade fără probleme. La muncă statică în ger, geaca de iarnă rămâne alegerea mai sigură.

Ce înseamnă că un material este respirabil?

Înseamnă că lasă vaporii de transpirație să treacă dinspre corp spre exterior. Pielea rămâne uscată, iar căldura corpului se păstrează. Un material poate fi în același timp respirabil și rezistent la vânt, exact asta face membrana softshell.

Cum spăl o jachetă softshell ca să nu-i stric membrana?

La temperatură joasă, cu detergent lichid, fără balsam de rufe și fără uscător. Balsamul astupă porii membranei și strică exact proprietățile pentru care ai cumpărat jacheta.

Câte straturi are sens să port cel mult?

Trei straturi bine alese acoperă practic orice situație de lucru din România. Mai multe straturi subțiri sunt mai flexibile decât unul gros, dar peste trei devine incomod la mișcare și își pierde rostul.

Frigul nu iartă improvizația, dar nici nu cere echipament de expediție polară. Trei straturi potrivite, alese o singură dată cu cap, țin de cald toată toamna și toată iarna, an după an.