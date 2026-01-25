Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying” – acesta este scenariul descris de experții în securitate cibernetică atunci când parolele sunt tratate superficial. În viața digitală de zi cu zi, codurile de acces slabe echivalează cu o ușă lăsată descuiată, care permite accesul rapid la informații sensibile și resurse financiare.

În spațiul online, atacatorii cibernetici mizează pe faptul că mulți utilizatori aleg combinații ușor de reținut, dar la fel de ușor de ghicit. Datele personale, banii din conturi și chiar identitatea digitală pot fi sustrase în câteva momente, fără ca victima să realizeze imediat ce s-a întâmplat.

Specialiștii subliniază că folosirea unei parole puternice nu mai ține de preferințe, ci a devenit o condiție de bază pentru siguranță. Potrivit unui studiu recent, un număr important de români continuă să folosească parole extrem de simple pentru telefoanele mobile, cum sunt secvențele numerice de tip 1,2,3,4,5,6.

Folosirea unui cod de acces ușor de anticipat duce la compromiterea serioasă a securității conturilor personale. Parole precum „123456” sau „admin” se află printre primele combinații verificate de atacatori, care utilizează baze de date cu parole frecvent întâlnite și le testează automat pe mii de conturi, scrie ProTv.

Metoda cunoscută sub denumirea de „password spraying” se bazează tocmai pe aceste practici și este orientată către conturile care nu au măsuri suplimentare de protecție.

„Am litere mari, litere mici, caractere, cifre, totul, da… dar este ceva care să îmi fie foarte cunoscut și să îmi amintesc foarte repede, ceva care e legat de mine. Cred că dacă mi s-ar întâmpla să îmi pierd telefonul, parcă ți-ai pierde viața”, spune o femeie.

Femeia explică astfel de ce preferă o parolă ușor de memorat și cât de important este pentru ea accesul rapid la propriul dispozitiv.

„De multe ori folosesc parolele sugerate de telefon”, adaugă altcineva.

Aceasta mai spune că preferă soluțiile automate pentru a evita memorarea unor combinații complexe. Întrebată dacă utilizează aceeași parolă pentru toate conturile online, tânăra a explicat că încearcă să evite această practică și să folosească parole diferite:

„Nu, încerc să fie cât mai diversificate”.

Răspunsul tinerei indică o preocupare pentru reducerea riscurilor, chiar dacă metodele alese nu sunt întotdeauna suficiente.

În România, sute de mii de utilizatori continuă să folosească parole ușor de anticipat, potrivit unui serviciu specializat care a analizat comportamentele digitale. Datele arată că obiceiurile riscante persistă, în ciuda avertismentelor repetate venite din partea experților în securitate.

Specialiștii atrag atenția că informațiile personale, precum numele sau data nașterii, nu ar trebui integrate în parole. Aceste detalii sunt adesea publice sau pot fi deduse cu ușurință, mai ales în cazul conturilor de pe rețelele sociale.

„Eu sincer am aceeași parolă la toate rețelele de socializare, dar cred că este destul de slabă. Conține numele meu și data de naștere, ca să nu o uit”.

Declarația unui tânăr evidențiază una dintre cele mai răspândite greșeli, aceea de a prioritiza comoditatea în detrimentul securității.

Întrebat dacă este necesar să folosească parole mai puternice pentru conturile personale, acesta a răspuns afirmativ.

„Da, este foarte important! / Este o mână în plus, este parte din corpul nostru”.

Răspunsul unui cuplu subliniază percepția tot mai clară că dispozitivele și conturile online au devenit extensii ale vieții personale.

„De cele mai multe ori, parola trebuie să fie o construcție oarecum simplă din punct de vedere al complexității ei, însă nu tocmai simplă din punct de vedere al cum o construim. Spre exemplu, folosim litere mari și litere mici în succesiune, folosim anumite elemente de tastatură precum sunt liniile, semne de exclamare, @. # și așa mai departe, lungimea parolei, de asemenea, ar trebui să fie destul de mare, discutăm în jur de 20 sau peste 20 de caractere”, spune Darius Țică, expert în securitate cibernetică, detaliind criteriile esențiale pentru o parolă eficientă.

Potrivit aceluiași studiu, combinația „123456” rămâne una dintre cele mai utilizate parole în rândul milenialilor, al Generației X și al baby boomerilor, confirmând că vulnerabilitățile nu țin de vârstă, ci de obiceiuri digitale.