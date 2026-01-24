Un locuitor din Botoșani a rămas fără peste 50.000 de lei după ce a fost păcălit de persoane care s-au dat drept angajați ai DIICOT. Escrocii l-au convins că identitatea sa ar fi fost folosită fraudulos de o terță persoană și că pentru a-și proteja datele trebuie să urmeze anumite instrucțiuni.

Potrivit sesizării, bărbatului i s-a spus că trebuie să contracteze un credit bancar și să transfere suma obținută în mai multe conturi, pentru a ajuta la identificarea presupusului infractor. Transferurile au fost efectuate printr-un ATM de criptomonede, iar victimei i s-au oferit detalii pas cu pas despre modul de operare.

Escrocii au exercitat presiuni psihologice, avertizând că, dacă nu respectă indicațiile, nu va mai putea obține finanțări bancare și cardul său ar putea fi blocat, suportând astfel prejudiciul. De asemenea, bărbatului i s-a recomandat să nu discute situația cu nimeni. Sub această influență, el a contractat creditul și a efectuat transferurile în aceeași zi.

După ce a realizat că a fost înșelat, bărbatul a depus plângere la poliție. Autoritățile avertizează constant cetățenii să nu dea curs solicitărilor de împrumut sau transferuri de bani făcute de persoane necunoscute care pretind că reprezintă instituții oficiale, însă astfel de cazuri continuă să fie frecvente.

Datele sensibile, precum parolele și codurile OTP, nu trebuie niciodată împărtășite prin SMS, e-mail sau telefon. Nicio bancă sau instituție oficială nu va solicita astfel de informații. Activarea autentificării cu doi factori (2FA) pe conturile importante, inclusiv e-mail, aplicații bancare și rețele sociale, adaugă un nivel suplimentar de securitate. În plus, introdu datele cardului doar pe site-uri verificate și securizate.

Fraudatorii folosesc adrese de e-mail și numere de telefon care par oficiale, dar conțin mici greșeli. Mesajele alarmiste, care promit blocarea contului sau livrări problematice, trebuie verificate direct pe site-urile oficiale. Ofertele „prea bune pentru a fi adevărate”, precum produse extrem de ieftine sau investiții cu profit garantat, sunt aproape sigur tentative de fraudă.

Cumpără întotdeauna de pe platforme de încredere și verifică recenziile magazinelor noi. Folosește metode de plată securizate care protejează cumpărătorul și evită transferurile directe către persoane fizice pe site-uri de anunțuri sau platforme necunoscute.

Dacă suspectezi că ai fost victima unei înșelătorii, contactează imediat banca pentru a bloca cardurile și a raporta tranzacțiile neautorizate. Depune plângere la Poliția Română și, în cazul incidentelor de securitate cibernetică, anunță Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) la numărul unic 1911.