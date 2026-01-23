Președintele României, Nicușor Dan, nu susține intenția Guvernului de a diminua sumele din impozitul pe venit și din TVA care revin autorităților locale. Șeful statului consideră că, în contextul economic actual, marcat de inflație și scăderea puterii de cumpărare, o astfel de decizie ar trebui amânată cel puțin până anul viitor.

”Eu am spus nu doar de 5 ani şi jumătate, de când am avut început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani, de când ONG-ist fiind, mă preocupam de Capitală, că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Asta, de ani de zile, de la acea ceartă Năstase-Băsescu de acum 25 de ani, a luat Bucureştiului bani de dezvoltare, care s-au dus în panseluţe şi fel de fel de alte floricele şi nu i-a dus în proiecte serioase de infrastructură, pe de o parte, pe de altă parte, a oprit chestiunii de funcţionare curentă a primăriei”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles.

Nicușor Dan a subliniat că românii au fost deja afectați de măsuri economice dure, iar presiunea suplimentară asupra administrațiilor locale riscă să se răsfrângă direct asupra comunităților. În opinia sa, investițiile locale pot fi temporar puse în așteptare, fără a afecta funcționarea de bază a primăriilor.

În același context, Nicușor Dan a reluat ideea extinderii duratei mandatelor primarilor. El a arătat că un mandat de doar patru ani este prea scurt pentru proiecte majore de dezvoltare și că ar fi necesară o modificare legislativă sau constituțională care să permită o guvernare locală mai stabilă și mai predictibilă.

”Ce vreau să spun, însă, este că am avut nişte măsuri care au afectat românii. Inflaţia 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari. Şi evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a mai spus preşedintele.

Referindu-se la situația Capitalei, președintele a atras atenția asupra modului în care sunt distribuiți banii proveniți din taxele și impozitele bucureștenilor. Nicușor Dan a afirmat că există de ani buni o repartizare inechitabilă între Primăria Capitalei și primăriile de sector, un dezechilibru care a afectat grav capacitatea orașului de a realiza investiții serioase în infrastructură.

Potrivit acestuia, fondurile care ar fi trebuit să susțină proiecte majore de dezvoltare au fost direcționate, de-a lungul timpului, către cheltuieli minore, fără impact real asupra funcționării orașului.

Nicușor Dan a reamintit că, la preluarea mandatului de primar general în 2020, Primăria Capitalei se confrunta cu datorii de aproximativ 3 miliarde de lei, majoritatea scadente imediat. Situația era atât de gravă încât mai mulți creditori blocaseră conturile instituției, ceea ce făcea imposibilă realizarea de investiții sau chiar plata unor cheltuieli curente.

”diferenţa între ce se întâmplă acum şi ce s-a întâmplat când a venit el la primărie a fost că datoria pe care el a găsit-o în 2020 era 3 miliarde, dar mult mai important, era curentă, adică toţi banii, 3 miliarde, trebuiau plătiţi de pe o zi pe alta şi oricine din creditorii pe sumele alea puteau să blocheze conturile primăriei şi vreo 20 le şi blocaseră şi nu puteau să facă investiţii”. ”E nevoie de o reechilibrare a distribuţiei de bani între Primăria Capitalei şi primăriile de sector”, a menţionat Nicuşor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că situația din interiorul coaliției de guvernare este mai fragilă decât era în urmă cu șase-șapte luni, însă se declară în continuare optimist că actuala formulă va rezista. Declarațiile au fost făcute joi noaptea, la Bruxelles, în contextul discuțiilor despre stabilitatea politică și economică a României.

Șeful statului a explicat că percepția investitorilor străini s-a schimbat semnificativ în ultimele luni. Dacă anterior principala temere era legată de dezechilibrele fiscale și de riscul unei spirale periculoase a dobânzilor, în prezent îngrijorarea s-a mutat spre zona politică, mai exact spre stabilitatea guvernamentală.

Potrivit lui Nicușor Dan, mediul financiar internațional consideră că România a reușit să își stabilizeze situația fiscală, însă urmărește cu atenție evoluțiile din coaliția aflată la guvernare. Investitorii întreabă tot mai des dacă actuala majoritate va rezista și dacă direcția asumată de țară va fi menținută.

”Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, faţă de emoţiile pe care le-am avut toţi la sfârşitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România. Şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a spus preşedintele.

Întrebat despre declarațiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, care a sugerat o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan, și despre riscul ruperii coaliției, președintele a evitat să anticipeze scenarii concrete. Nicușor Dan a subliniat însă că votul din 2024 a transmis un mesaj clar: România trebuie să își păstreze parcursul pro-european, pro-occidental și pro-transatlantic.

În opinia sa, toate partidele care și-au asumat această direcție au o responsabilitate față de electorat și ar trebui să acționeze în consecință, indiferent de tensiunile interne sau de negocierile politice.

”Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, spaima, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă. Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, adică, cumva, fiscal România s-a stabilizat. În schimb, există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate”.

Președintele a admis deschis că actuala coaliție se află într-o situație mai dificilă decât în urmă cu câteva luni, însă a precizat că vede, în continuare, voință politică și responsabilitate din partea partidelor aflate la guvernare pentru a continua colaborarea.

”coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”. ”Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

De asemenea, președintele a clarificat declarația consilierului său potrivit căreia nu „merge teleleu” la Forumul Economic de la Davos. Șeful statului a spus că dincolo de expresia care a atras atenția publicului, mesajul de fond este legat de schimbarea cerută de români la alegerile din mai 2025.

Nicușor Dan a subliniat că votul primit a fost unul împotriva practicilor formale și a deplasărilor fără obiective concrete. În opinia sa, a „face altfel” înseamnă renunțarea la aparițiile simbolice și concentrarea pe rezultate reale pentru România.

”Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit, ţin să încep cu o remarcă filozofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele a explicat că participarea la evenimente internaționale trebuie să fie precedată de strategii bine definite. El a respins ideea conform căreia prezența României la Davos ar trebui să fie motivată de vizibilitate sau de simpla prezență în cercuri influente.

Potrivit lui Nicușor Dan, problema nu este accesul la lideri sau la mediul economic global, ci lipsa unor planuri concrete care să transforme aceste întâlniri în beneficii economice reale. Ca exemplu, șeful statului a menționat relația cu India, arătând că România nu are, în prezent, un plan coerent de dezvoltare a unui parteneriat economic și nici un pachet de firme pregătite să participe la forumuri de afaceri în această zonă.

Nicușor Dan a amintit că, în calitate de președinte, are întâlniri regulate cu liderii Uniunii Europene și cu reprezentanții comunității politice europene extinse, care include toate statele de pe continent, inclusiv unele din zona caspică. În acest context, el a sugerat că participarea la alte forumuri internaționale trebuie atent calibrată, astfel încât să completeze aceste demersuri și nu să dubleze întâlniri fără miză clară.

”Deci nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo. Întrebarea este cum putem să avem acces la oricine din lumea asta. Întrebarea este deschizi un dialog cu habarnam, primul-ministru indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India? Avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive”, a comentat şeful statului.

Președintele a recunoscut că România nu dispune, în prezent, de o strategie solidă pentru regiuni-cheie, precum zona caspică. În opinia sa, dacă un astfel de plan ar exista, ar fi justificată organizarea unui turneu diplomatic dedicat exclusiv acestei regiuni.