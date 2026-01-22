În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 22 ianuarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Bogdan Comaroni au discutat despre ceea ce ei au descris drept o confruntare între mari centre de putere ale lumii, cu Davosul ca spațiu-cheie al negocierilor din culise.

Robert Turcescu a susținut că actualul context internațional arată o confruntare care depășește relația clasică dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. În opinia sa, în spatele scenei s-ar afla „granzii” sau „păpușarii” globali, unii aliniați de partea Europei, alții de partea președintelui american Donald Trump, ceea ce ar indica o luptă între grupuri de putere rivale la nivel mondial.

La rândul său, Bogdan Comaroni a afirmat că participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos ar fi una costisitoare și lipsită de beneficii reale. El a susținut că delegația română ar fi prezentată drept una „puternică”, dar că, în realitate, nu ar avea acces la scenele principale, la întâlniri relevante sau la decizii majore, fiind limitată la ateliere secundare, în timp ce costurile pentru stat ar ajunge la mii de euro.

Comaroni a explicat că Davosul funcționează pe bază de membership, unde marile corporații și companii globale plătesc sume foarte mari, de la zeci de mii până la sute de mii de euro anual, pentru a avea acces la rețelele de influență. El a afirmat că aceste contribuții ar permite accesul la informații strategice, întâlniri restrânse și evenimente private, unde s-ar discuta direcțiile economice și politice ale anului următor, informații care ar ajuta marile companii să-și maximizeze profiturile.

În intervenția sa, Robert Turcescu a remarcat că acest tip de informații ar putea fi comparat cu accesul la date confidențiale relevante pentru piețele financiare, care ridică probleme legale și etice. Bogdan Comaroni a continuat ideea, susținând că la Davos s-ar decide inclusiv strategii politice, economice și geopolitice, strâns legate între ele, iar aceste planuri ar fi ulterior implementate prin structuri precum G7, G20, Bilderberg sau Grupul de la Roma.

Potrivit lui Comaroni, Davosul ar fi locul unde se întâlnesc „stakeholderii” globali – nu doar acționari, ci toți actorii care ar avea un interes direct în redistribuirea puterii și a veniturilor la nivel global. În acest context, el a afirmat că România nu ar avea, în prezent, un rol real în aceste jocuri de culise și că absența unui interes major față de țară ar explica lipsa invitațiilor relevante. În acest sens, Comaroni a spus că președintele României, Nicușor Dan, ar fi avut dreptate să nu considere prioritară prezența la Davos.

Robert Turcescu: – Bogdane, totuși, de data asta, ce confruntare a fost între cei puternici ai lumii… că pare că niște puternici ai lumii sunt de partea europenilor și (președintele SUA, Donald) Trump vine cu puternicii lumii care sunt de partea lui, adică – dincolo de confruntarea asta între America și Uniunea Europeană – pare să fie o confruntare a unor granzi care stau în spate, a păpușarilor, dacă vreți. Bogdan Comaroni: – Deci, foarte pe scurt, da, dar ideea în sine, pe lângă faptul că noi mergem acolo cu chipurile cea mai puternică delegație de am avut-o vreodată și ne costă mii de euro… așa puternici ca delegație neomarxistă pe care am dus-o cu doi miniștri neomarxiști declarați în USR. (…) Deci, e circul de pe lume și toți ăștia sunt însoțiți de personal, personal… nu știu care, auxiliar de ăștia, dar pe noi ne costă chestiunea asta, nu avem niciun vorbitor pe scenele principale, nu avem întâlniri importante, suntem numai pe la ateliere. Ateliere, deci fii atent, foarte pe scurt: Deci. Davosul ăsta se plătește. Deci, când vin acolo la Davos, Davosul e pe bază de membership, sunt foarte mulți membri. Companiile mari și corporațiile plătesc în funcție de forță și participație, plătesc minim 50 de mii de euro, asta înseamnă că ești acolo și vii invitat și mai participi la un fel de „meet and greet” cu niște băieți mai mari, poți să ajungi până la 530-540 de mii de euro pe an și companii mari de tot, ca Nvidia, care are acum un PIB cât al Germaniei, deci, e până la 5 trilioane de dolari cotat. Sau companiile astea în Big Tech, ăia plătesc și infuzează acolo peste un miliard de dolari. Ce înseamnă banii ăștia pe care îi dai? Aia e partea asta politică, unde vin politicienii, vin premierii, sunt pe baze de invitații, cum ar fi, sau pe baze de bilete, așa cum am cumpărat noi bilete pentru maimuțoii noștri, că pe noi nu ne-a invitat nimeni, că nu avea de ce să ne invite. De ce banii ăștia? Banii ăștia sunt foarte importanți odată că e ca o cotizație care se dă continuu către Davos și membrii sunt destul de numeroși. Ce se întâmplă? De ce plătești ăștia? Pentru că în afară de chestia asta că participi pe prima scenă, că vorbești, că te duci, că ai niște standuri enorme, tu te apuci acolo și închiriezi spații așa… E important că ești în marile petreceri astea de după și întâlnirile secrete, adică partea conspirativă. Important e că aici afli ce se pune la cale. Davos este întotdeauna pus în ianuarie și aici vin și barosanii planetei. Și e important este că tu dai banii în avans ca să afli ce se pune la cale în anul viitor și după ce tu afli ce se pune la cale în anul viitor în culise, îți prognozezi toate investițiile și cu tot ce se întâmplă acolo încât tu să-ți dublezi sau să-ți triplezi veniturile. Adică ție la Davos ți se zice în particular: „Nea Robert, fii atent, anul ăsta mergem pe AI în asta. Vom avea investiții în alea, băgăm masiv cu litiu.” Robert Turcescu: – Genul ăla de informații pe care când completezi formularele pe la bursă să te întreabă dacă ai acces la informații confidențiale sau ceva. Dacă ai acces, e complicat. Bogdan Comaroni: – Da, și ți se zice: „Uite asta facem, o punem pe Ursula (von der Leyen, președintele Comisiei Europene) să danseze în Europa cu asta, cu climatic, aducem mașinile alea. Investim în ei aici și băgăm, dar numai fii atent în Oracle și în astea că facem niște chestii de energie, adică lasă-i pe fraieri să bage banii altfel. Vezi că pe la jumătatea anului o să prăbușim crypto, deci nu te băga atunci când apare prăbușirea pentru o speculație ca după aia să ridicăm, să câștigăm noi, deci e genul ăsta de informație pentru care tu plătești ca să o afli.” Are de câștigat din treaba asta. Pe partea politică se decid aici diverse chestiuni politice legate de geopolitică, strategie, alianțe și sunt strâns legate de partea economică, financiară, vin marii bancheri, vin cu toți în toată afacerea asta și totul e pus la cale la începutul anului. Dacă tu faci parte din treaba asta, atunci ai de câștigat și ca țară și ca stat și ca și companii, adică practic la Davos se întâlnesc stakeholders-ii, deci nu vorbim de acea economie cunoscută în care ai shareholders, acționari și pe bursă te duci, ai o capitală, ai firma, ai nu știu ce. Stakeholders-ii sunt toți cei care au părți și parte la un venit. Și ca să ai parte trebuie să ai carte, adică trebuie să te întâlnești cu băieții ăștia, să ai cărțile de joc gata făcute. Și când a intrat în jocul efectiv, tu ai deja servite toate. Ăsta e Davosul. După care, după Davos, vin guvernele acestor oculte globale, elitelor globale și pun în aplicare, adică se întâlnește G7, G20, Bilderberg, Grupul de la Roma și fac diverse reglaje în timpul anului. Ăsta e în principiu Davos. Ca să înțelegi că noi nu avem ce căuta acolo. Ăsta (președintele României) Nicușor Dan în principiu el avea dreptate. Adică ce să facă el teleleu la Davos?

Discuția a continuat cu o analiză a ceea ce Comaroni a numit o „coliziune între două imperii”. El a descris un conflict între un vechi imperiu globalist, asociat Europei și ideologiilor neomarxiste, și o a doua grupare, reprezentată de zona Big Tech și de cercul din jurul lui Donald Trump, pe care a caracterizat-o drept un model de „tehnofeudalism”. În viziunea sa, această a doua tabără ar promova ideea unor state-corporație și a unor orașe-stat controlate de mari entități economice.

Comaroni a mai susținut că Donald Trump ar aborda lumea ca pe o corporație globală, aflată în competiție cu alte „corporații-stat”, precum Rusia și China, dar și cu actori din India și din Sudul Global. El a afirmat că proiectul „America Great” ar presupune o influență extinsă asupra întregii emisfere vestice, nu prin cucerire militară, ci prin control economic și politic, inclusiv prin instalarea unor lideri asimilați rolului de CEO în statele respective.