Exclusiv. AUR putea schimba jocul politic? Dezbatere aprinsă despre negocierile pentru noul Guvern. Hoandră: E singurul care putea să-l elimine complet pe Bolojan

În timp ce negocierile pentru desemnarea viitorului premier continuă, în emisiunea „Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu” a fost analizată și poziția opoziției în actualul context politic. Robert Turcescu, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră au discutat despre rolul pe care AUR l-ar putea avea în formarea unei majorități parlamentare și despre oportunitatea unor proteste în această perioadă.

Discuția s-a concentrat asupra modului în care opoziția ar trebui să răspundă negocierilor dintre partidele parlamentare și asupra influenței pe care aceasta o poate avea în procesul de formare a noului Executiv.

Moderatorul Robert Turcescu a comentat posibilitatea ca AUR să fie implicat în negocierile politice și a pus sub semnul întrebării modul în care ar putea avea loc un astfel de dialog.

„Dar de ce vrea să vină acum frumos PSD-ul lui Grindeanu și să-i propună negocieri lui Simion? Păi ce faci, bă? Vrei să-l bagi pe Simion pe ușa servitoarelor, până în spate, la guvernare? Ia intră, Simioane, tu pe aici, că știm noi că ai putere, dar avem negocieri. E nevoie un pic de voturile tale ca să fii un pic patriot. Nu e adevărat, mă.”

Discuții despre protestele organizate de AUR

În continuarea dezbaterii, Octavian Hoandră a susținut că opoziția ar fi trebuit să aibă o reacție mai puternică.

„Dacă era patriot, erau câteva milioane de oameni în țară care toți zic, dom’le, dar suntem al doilea partid votat. Unde sunteți, mă? Unde sunteți, mă, la protest? Ați protestat că sunteți al doilea partid și vă țin așa?”

Robert Turcescu a intervenit imediat, amintind manifestațiile organizate de AUR.

„Cred că cele mai mari proteste și cele mai mari demonstrații, pe bune, acum repet, le-am văzut cu ăștia de la aur. Ne aducem aminte, au umplut Bucureștiul.”

Discuția a continuat cu opinii diferite privind responsabilitatea liderilor opoziției în actualul context politic.

Octavian Hoandră a afirmat:

„Păi e singurul care putea să-l elimine complet pe Bolojan. Punct!”

Bogdan Comaroni a avut însă o poziție diferită.