Subiectul fierbinte al politicii românești, prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului, a fost analizat în ediția de joi a podcastului realizat de Robert Turcescu. Alături de Octavian Hoandră, jurnalistul Bogdan Comaroni a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra motivelor reale pentru care actualul premier trebuie să rămână în funcție până la o dată precisă.

Conform analizei făcute de Bogdan Comaroni, prezența lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului este strâns legată de programul SAFE și de securizarea unor contracte care, după finalul acestei luni, devin imposibil de anulat. Jurnalistul consideră că acest interimat este un garant pentru finalizarea unor înțelegeri economice de anvergură.

„Bolojan trebuie menținut până pe 31 mai, dată de la care, dacă se depășește situația actuală cu contractele, cu tot, nu mai poate fi schimbat nimic. Chiar dacă vrea Curtea Constituțională din România, chiar dacă vrea oricine, Avocatul Poporului, Super Poporului. Superman, oricine, contractele nu mai pot fi denunțate după 31 mai. Deci, ce cred eu și apreciez, că se va întâmpla, va fi o mare reconciliere națională prin care se va împărți și șpaga asta uriașă de la toate”, a explicat Bogdan Comaroni .

Dincolo de aspectele economice, Comaroni a pus accent pe vulnerabilitatea juridică a premierului interimar. Acesta susține că textul moțiunii de cenzură conține acuzații grave care ar putea avea consecințe penale, motiv pentru care viitorul politic al lui Bolojan va fi condiționat de obținerea unei forme de protecție legală.

„Va ieși din scenă Bolojan, în sensul de premier. Dar i se va da imunitate, pentru că omul are nevoie de imunitate la ce nenorocire a făcut. De altfel, dacă citești moțiunea, moțiunea e pe bune scrisă cu subminarea economiei naționale, cu trădări, cu toate, adică nimeni nu a citit textul moțiunii, pentru că astăzi nu mai citește nimeni așa ceva, nu mai există doctrine politice”, este de părere invitatul lui Robert Turcescu.

Deși în spațiul public se vehiculează diverse scenarii privind o eventuală viitoare candidatură la prezidențiale, Bogdan Comaroni exclude această variantă. În viziunea sa, planul pentru Ilie Bolojan vizează funcții care să îi garanteze continuitatea imunității, eventual într-un for legislativ sau chiar la nivel european.

„Dar, acolo există niște acuze care, din punct de vedere penal, îl bagă pe Bolojan la pârnaie în bun. Și atunci, în această negociere totală, se negociază și libertatea lui Bolojan. Și atunci Bolojan va fi după mine dus undeva cu imunitate, adică probabil șef la Senat înapoi, Abrudean o să aibă alte atribuții, poate la SRI. Bolojan, în viitor, după mine, nu va candida la președinție, ci poate se va duce să-și continue imunitatea până la Bruxelles. Deci, Bolojan stă cu interimatul până la 31 mai. Mai sunt 17 zile”, a subliniat Comaroni.

Analiza jurnalistului s-a încheiat cu o previziune asupra modului în care se va exercita guvernarea după depășirea pragului de 31 mai. Comaroni susține că menținerea lui Bolojan este doar prima piesă dintr-un puzzle mai amplu de cedare a activelor profitabile ale statului român.

„Este garantul că și contractele au loc, după care, ulterior, ăștia care vor veni la putere vor încerca, fără scandal foarte mare, să mai înstrăineze și din acțiunile profitabile din România. Ca să poată să-și permită, să-și cumpere locul în continuare, ca politicieni români la putere, pentru afaceri cu statul”, a conchis Bogdan Comaroni la evz.ro.