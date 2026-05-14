Decizia vine după ce comisiile parlamentare reunite pentru apărare au aprobat, miercuri, solicitările formulate de Ministerul Afacerilor Interne și SRI. Președinta Comisiei pentru apărare din Senat, Nicoleta Pauliuc, a declarat că majoritatea voturilor au fost favorabile, fiind înregistrate și 11 voturi „împotrivă” și o abținere.

La ședința comisiilor reunite au participat ministrul Economiei, Irineu Darău, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, precum și un reprezentant al SRI.

În documentul transmis Parlamentului, MAI arată că urmărește achiziția de echipamente noi prin 10 proiecte aflate în responsabilitatea ministerului și a partenerilor din Sistemul Național de Apărare, valoarea totală estimată fiind de 2,727 miliarde de euro.

Printre achizițiile vizate se numără armament individual standard NATO și muniție, echipamente balistice, sisteme optice și optoelectronice, drone și sisteme anti-dronă, soluții pentru mobilitate militară, managementul victimelor multiple, continuitatea sistemului energetic, evacuarea în masă, precum și sisteme critice de comunicații, comandă și control.

Potrivit documentelor analizate de Parlament, SRI vizează accelerarea achizițiilor de echipamente tehnice avansate prin trei proiecte estimate la 462 de milioane de euro: OCCULT – AI for Defensive and Proactive Cyber Capabilities (200 milioane euro), Mobile Capabilities To Provide Continuous Secure Essential Digital Services In Case Of Military Crisis (130 milioane euro) și Helicopters (132 milioane euro).

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat marți, 12 mai, la Curtea Constituțională a României, Ordonanța de Urgență 38/2026 adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan, act normativ care include și măsuri legate de programul SAFE.

Recent, Guvernul României a aprobat, într-o ședință extraordinară, memorandumul pentru semnarea acordului de împrumut aferent instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Prin această decizie, România urmează să acceseze 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia.

În sesizarea transmisă CCR, Avocatul Poporului susține că ordonanța de urgență contravine mai multor prevederi constituționale:

art. 1 alin. (3) privind statul de drept,

art. 1 alin. (5) referitor la securitatea juridică şi previzibilitatea normei,

art. 44 privind dreptul de proprietate privată,

art. 79 privind Consiliul Legislativ, art. 110 alin. (4) referitor la încetarea mandatului Guvernului,

art. 115 alin. (6), care interzice adoptarea ordonanţelor de urgenţă ce afectează drepturi şi libertăţi fundamentale.

OUG 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai 2026, la trei zile după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moţiune de cenzură în Parlament şi funcţiona cu statut de Guvern interimar.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar un Executiv interimar îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”, arată instituția. În consecință, ordonanța adoptată de Guvern nu a primit avizul Consiliului Legislativ.

Potrivit sesizării depuse la CCR, un guvern interimar nu are competența de a adopta ordonanțe simple sau de urgență și nici de a iniția proiecte de lege. De asemenea, OUG 38/2026 modifică regimul juridic al proprietății prin schimbarea prevederilor Legii 255/2010, pentru a crea cadrul legal necesar realizării unor investiții de interes public național în domeniul securității naționale.