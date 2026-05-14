Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus miercuri, 13 mai 2026, că faptul că nu există un director civil la SRI îngreunează comunicarea președintelui Nicușor Dan cu serviciul. Băsescu a legat această problemă de întârzierea numirilor la conducerea serviciilor secrete, inclusiv la SIE.

Când a fost întrebat de ce șeful statului întârzie aceste numiri, Băsescu a spus că nu știe motivul, dar a adăugat că în politică orice acțiune are consecințe.

„Nu știu, doamnă, dar totul se plătește în politică”, a punctat fostul președinte.

El a explicat și cum proceda în timpul mandatelor sale: spunea că evita să discute direct cu conducerea militară a SRI fără ca directorul civil al instituției să fie prezent. În opinia lui, lipsa unui director civil reduce mult capacitatea președintelui de a comunica eficient cu serviciul.

Băsescu a menționat că nu discuta cu generali din SRI decât în prezența directorului civil și că, pe toată durata celor zece ani de mandat, a existat o singură situație în care a apelat direct la un oficial din conducerea serviciului, într-un weekend, când avea nevoie urgentă de o informație și directorul nu era disponibil.

„Faptul că nu are un director civil la SRI îi limitează foarte mult capacitatea de a discuta cu serviciul. Eu nu discutam cu generalul Coldea sau cu generalul nu știu care decât în prezența directorului civil. O singură dată, în 10 ani, am sunat – aveam nevoie, într-un weekend, de o informație și nu era Maior disponibil”, a afirmat Băsescu.

Președintele Nicușor Dan a spus recent că numirile în conducerea serviciilor de informații trebuie făcute doar dacă există un acord politic larg, deoarece acestea trebuie aprobate și de Parlament.

El a explicat că, în februarie 2026, considera că șefii acestor servicii ar trebui să fie persoane din afara politicii, dar a precizat că această idee poate fi ajustată. Tot atunci, a spus că avea o listă scurtă de câte cinci candidați pentru fiecare dintre cele două servicii, iar ulterior lista s-ar fi redus la trei nume.

El a afirmat că serviciile de informații au continuat să funcționeze normal, că unele dintre activitățile lor au fost făcute publice, iar altele au rămas confidențiale, ceea ce este normal pentru astfel de instituții. A dat ca exemplu domeniul cibernetic, unde a susținut că aceste servicii au avut un rol important, inclusiv în sprijinirea proceselor electorale din Republica Moldova.

Dan a spus că numirea conducerii acestor instituții este o decizie politică ce necesită un acord între președinte și partidele pro-occidentale din Parlament.

Șeful statului a declarat în mai multe rânduri, după preluarea mandatului, că intenționează să propună noi șefi pentru serviciile de informații și că analizează mai multe variante pentru aceste funcții. Totuși, după apariția unei crize politice și după căderea Guvernului Bolojan, președintele României a precizat că discuțiile despre aceste numiri au fost suspendate temporar, până când situația politică se stabilizează.

„Aceste servicii au continuat să funcționeze, unele rezultate ale lor au fost făcute publice, iar altele, nu, pentru că ăsta e specificul lor. De exemplu, pe zona cibernetică, au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova. Sunt instituții care funcționează în anumite limite și desemnarea șefilor lor e o chestiune politică ce necesită un acord între președinte și forțele pro-occidentale din Parlament”, a declarat Dan.

Serviciul Român de Informații este principalul serviciu de informații al României, care se ocupă de strângerea, analizarea și folosirea informațiilor obținute din interiorul țării. Scopul său este să identifice din timp, să prevină și să contracareze amenințările la adresa securității naționale, așa cum sunt ele definite prin lege.

SRI face parte din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Rolul său, stabilit prin Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, este de a contribui, împreună cu celelalte instituții ale statului, la asigurarea securității naționale.

Această activitate înseamnă în practică protejarea țării de amenințări care pot afecta legalitatea, stabilitatea economică, socială și politică, dar și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Serviciul de Informații Externe este instituția de stat specializată în obținerea și analizarea informațiilor din afara României, relevante pentru siguranța națională, apărarea țării și protejarea intereselor sale.

Misiunea acestui serviciu este de a acționa în domenii în care alte instituții nu mai pot continua activitatea, concentrându-se pe informațiile externe esențiale pentru securitatea statului. Activitatea SIE include colectarea de informații relevante pentru securitatea națională a României, informații care stau la baza deciziilor autorităților statului.

Instituția are rolul de a avertiza din timp cu privire la riscuri și amenințări și de a realiza analize și evaluări strategice ale mediului internațional de securitate. SIE desfășoară operațiuni menite să apere și să promoveze interesele României la nivel extern.