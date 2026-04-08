„FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice. Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, este mesajul președintelui României.

„Serviciul Român de Informații, prin intermediul Centrului Național Cyberint, a participat alături de comunitatea internațională de intelligence la operațiunea Masquerade, prin care s-a reușit disruperea unei infrastructuri de atac formate din dispozitive de comunicații (routere), utilizate de actorul cibernetic rus APT28/ FANCY BEAR, atribuit GRU. Prin intermediul rețelei de atac, actorul cibernetic a colectat parole, tokenuri de autentificare și date sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul căutărilor pe internet, informații care în mod normal sunt protejate de protocoale SSL (secure socket layer) și TLS (transport layer security). În acest mod, GRU a compromis o gamă largă de entități de la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și informații din domeniile militar și guvernamental. Modul de operare al actorului cibernetic evidențiază necesitatea adoptării unor măsuri de protecție din partea tuturor utilizatorilor de dispozitive SOHO (small-office home-office – echipamente pentru lucru de acasă sau birouri mici), precum: înlocuirea dispozitivelor End-of-Life și End-of-Support, pentru care producătorii nu mai emit actualizări;

realizarea actualizărilor de firmware;

verificarea autenticității conexiunilor realizate de dispozitivele de rețea;

revizuirea regulilor firewall pentru a limita expunerea conexiunilor neautorizate de la distanță. Operațiunea de disrupere a afectat operațiunile cibernetice derulate în prezent de APT28 prin exploatarea echipamentelor de tip router și limitează semnificativ capabilitățile atacatorului de a derula atacuri cibernetice viitoare utilizând această infrastructură de atac”, au transmis membrii SRI.

FBI a avertizat că actori cibernetici afiliați GRU exploatează la scară globală routere vulnerabile pentru a intercepta și sustrage informații sensibile legate de infrastructuri militare, guvernamentale și critice. Potrivit autorităților americane, United States Department of Justice și FBI au reușit recent să perturbe o rețea formată din routere compromise, utilizate în special în mediile de tip small-office și home-office (SOHO), care erau folosite pentru desfășurarea unor operațiuni malițioase de deturnare DNS. Acest demers a fost realizat în cooperare cu National Security Agency și cu parteneri internaționali din mai multe state, inclusiv România.

Autoritățile explică faptul că, începând cel puțin din 2024, actori cibernetici din cadrul structurii GTsSS a GRU, cunoscuți și sub denumirile APT28, Fancy Bear sau Forest Blizzard, au derulat campanii de colectare de acreditări și exploatare a routerelor vulnerabile, inclusiv prin compromiterea unor echipamente TP-Link. Aceștia au modificat setările DNS și DHCP ale dispozitivelor pentru a redirecționa traficul către servere controlate de atacatori, ceea ce a permis interceptarea solicitărilor către domenii de internet. Dispozitivele conectate la aceste rețele, precum telefoanele sau laptopurile, moșteneau automat configurațiile compromise.

Prin această metodă, infrastructura controlată de atacatori putea furniza răspunsuri DNS falsificate pentru anumite servicii, inclusiv platforme utilizate frecvent precum Outlook Web Access, facilitând atacuri de tip „adversar-in-the-middle”. În anumite condiții, aceste atacuri le permiteau hackerilor să acceseze traficul necriptat, chiar și atunci când utilizatorii interacționau cu servicii care folosesc protocoale de securitate precum SSL și TLS.

FBI mai precizează că, prin aceste activități, GRU a reușit să colecteze parole, tokenuri de autentificare și alte informații sensibile, inclusiv e-mailuri și date privind navigarea pe internet. Victimele au fost selectate inițial fără discriminare, la nivel global, inclusiv din Statele Unite, după care au fost filtrate în funcție de relevanță, fiind vizate în mod special informații din domeniile militar, guvernamental și al infrastructurilor critice.