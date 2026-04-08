Se dau 3.168 de lei, bani de la stat. Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat o modificare esențială a legislației privind protecția copilului, aducând o corecție majoră unei inechități care afecta tinerii proveniți din sistemul de protecție specială. Noua lege vizează direct sprijinul financiar acordat după împlinirea vârstei de 18 ani și aliniază cadrul legal la principiile de echitate și incluziune socială.

Actul normativ prevede acordarea unei indemnizații lunare de 4,8 ISR (Indicatorul Social de Referință), echivalentul a aproximativ 3.168 de lei. Sprijinul este destinat tinerilor care au crescut în centre de plasament sau în grija asistenților maternali și care, după majorat, aleg să își continue studiile sau să se angajeze.

Această formă de sprijin financiar se acordă până la vârsta de 26 de ani, oferind o plasă de siguranță în perioada critică de tranziție către viața independentă. Măsura este considerată una strategică pentru reducerea riscului de marginalizare socială și pentru creșterea șanselor de integrare profesională.

Modificarea legislativă vine să repare o situație creată în octombrie 2023, când o versiune anterioară a legii limita accesul la indemnizație doar pentru tinerii care ieșeau din sistem după acea dată. În practică, această prevedere a generat discriminări evidente: persoane aflate în situații identice erau tratate diferit exclusiv pe baza momentului în care au părăsit sistemul de protecție.

Noua lege elimină această diferențiere și transformă indemnizația într-un drept universal pentru toți tinerii eligibili, indiferent de momentul ieșirii din plasament.

Inițiativa legislativă, susținută de senatorul Claudiu Mureșan, a fost construită pe baza unor principii solide:

egalitatea cetățenilor în fața legii, garantată de Constituția României

respectarea angajamentelor internaționale, inclusiv Convenția ONU privind drepturile copilului

necesitatea promovării incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile

Aceste elemente consolidează legitimitatea și relevanța intervenției legislative, oferind un cadru coerent și sustenabil.

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție se confruntă frecvent cu lipsa resurselor materiale, a sprijinului familial și a rețelelor sociale. În acest context, indemnizația lunară nu reprezintă doar un ajutor financiar, ci un instrument concret de politică publică.

Prin susținerea continuării studiilor sau a angajării, statul încurajează dezvoltarea competențelor și autonomia economică. În același timp, măsura contribuie la reducerea dependenței de ajutoare sociale pe termen lung și la crearea unor oportunități reale de integrare.

Administrația Prezidențială a anunțat, pe site-ul oficial, ce decrete a semnat președintele Nicușor Dan.