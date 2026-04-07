Procedura a fost declanșată pe 8 ianuarie 2026, iar Radu Marinescu a înaintat oficial propunerile către Nicușor Dan, care urmează să le analizeze și să decidă asupra acestora.

La nivelul Ministerului Public, propunerile includ numiri pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru funcția de procuror general al României a fost propusă Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, care a fost audiată la Ministerul Justiției și anterior respinsă de Secția pentru Procurori a CSM, fiind ulterior reaudiată. Pentru funcția de adjunct al PÎCCJ a fost propus Marius Voineag, fost șef al DNA, acesta neavând avizul Secției pentru Procurori a CSM.

În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, pentru funcția de procuror-șef DNA a fost propus Viorel Cerbu, actualul adjunct al instituției, care a primit aviz pozitiv unanim din partea Secției pentru Procurori a CSM în urma audierii. Pentru poziția de adjunct DNA a fost propusă Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, care a fost respinsă de Secția pentru Procurori a CSM, dar reaudiată. De asemenea, Marius Ionel Ștefan, actual șef al DNA Pitești, a primit aviz pozitiv al Secției pentru Procurori a CSM și este propus pentru funcția de adjunct al DNA.

Pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru funcția de procuror-șef DIICOT a fost propus Codrin Miron, actual șef al DIICOT Timișoara, care a obținut aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM. Pentru funcția de adjunct DIICOT au fost propuși Alex Florența, fost procuror general al României, fără aviz din partea Secției pentru Procurori a CSM, precum și Gill Julien Grigore Iacobici, care a primit aviz negativ din partea aceleiași secții, dar a fost reaudiat.

Nicușor Dan a declarat că, în acest moment, nu a primit oficial propunerile pentru cele opt funcții scoase la concurs și că urmează să le analizeze după primire. Acesta a precizat că a realizat anterior o analiză amplă, în cadrul căreia s-a întâlnit cu numeroși procurori pentru a înțelege opiniile și evaluările profesionale din sistem, cu scopul de a fundamenta o decizie informată în momentul în care procedura ajunge la nivel prezidențial.

„Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a spus Nicușor Dan.

Totodată, a subliniat că analiza sa diferă semnificativ de unele speculații apărute în mediul online și că nu dorește să se antepronunțe.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a mai spus Nicușor Dan.

Conform cadrului legal, președintele României are posibilitatea de a aproba sau de a refuza motivat propunerile pentru funcțiile de conducere din parchete, fiind obligat să comunice public motivele în cazul unui refuz. Decretul prezidențial privind numirile sau refuzul acestora trebuie emis în termen de maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerilor de către ministrul Justiției. Șefii marilor parchete sunt numiți pentru mandate de trei ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.