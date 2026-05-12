În pragul consultărilor oficiale pentru formarea noului Guvern, scena politică de la București este marcată de negocieri intense și de conturarea unor soluții menite să deblocheze criza actuală. Președintele României, Nicușor Dan, ia în calcul numirea unui premier tehnocrat, primele nume vehiculate conform surselor politice fiind cele ale lui Radu Burnete și Șerban Matei.

Radu Burnete reprezintă una dintre opțiunile principale ale șefului statului, afirmă sursele politice citate de Digi24. Acesta ocupă în prezent funcția de consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale, fiind numit în vara anului trecut.

Burnete provine din mediul privat, unde a activat ca director executiv al Confederației Patronale Concordia timp de cinci ani. Experiența sa este completată de activitatea în cadrul Consiliului Investitorilor Străini și de o carieră de consultant în servicii financiare la Bruxelles. Educația sa academică include studii de științe politice la București și un masterat la Viena.

Cea de-a doua propunere, Șerban Matei, vine din zona macroeconomiei, fiind actualul director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României.

Considerat un profesionist apropiat de guvernatorul Mugur Isărescu, Matei deține o vastă experiență în relațiile cu organismele financiare internaționale.

Acesta a reprezentat România la Fondul Monetar Internațional începând cu anul 2012 și a fost implicat direct în negocierile cu Banca Mondială și instituțiile Uniunii Europene.

În cadrul unor declarații făcute în urmă cu câteva minute, într-o conferință de presă comună cu președintele Poloniei, Nicușor Dan a precizat că nu intenționează să desemneze un prim-ministru fără a avea garanția unei majorități parlamentare clare.

Acesta a confirmat că toate formațiunile politice parlamentare, inclusiv AUR, vor fi invitate la discuțiile de la Palatul Cotroceni, programate să înceapă spre sfârșitul săptămânii sau cel târziu luni. Deși rămâne deschis ideii unui guvern de tehnocrați, președintele a insistat pe necesitatea unei stabilități legislative.

Referitor la tensiunile politice interne, șeful statului a afirmat că situația se va soluționa într-un termen pe care îl consideră destul de rapid, menținând o direcție ferm pro-occidentală. Acesta a dat asigurări că nu există riscul ca țara să se abată de la acest parcurs strategic.

„Legat de criza noastră politică internă, ea se va rezolva, într-o direcţie pro-occidentală şi într-un termen pe care eu îl apreciez destul de rapid. (…) Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcţie pro-occidentală”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a respins ferm ideea organizării unor alegeri anticipate, explicând că mecanismul constituțional pentru un astfel de demers este extrem de laborios.

El a amintit că România nu a recurs la acest instrument după 1989, motiv pentru care a ales să excludă acest scenariu din calculele actuale.

„Este relativ complicat. Nu am avut alegeri anticipate după 1989 şi de asta excludem acest scenariu”, a punctat președintele.

O altă informație proaspătă este că președintele Nicușor Dan ar urma să cheme abia luni partidele parlamentare pentru consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Informația nu a fost deocamdată confirmată oficial.

Marți dimineață, Nicușor Dan spunea, într-o conferință de presă înainte de debutul summit-ului B9, că va convoca partidele la discuții joi sau luni.