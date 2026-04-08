Președintele Nicușor Dan a declarat că fenomenul corupției trebuie tratat ca o problemă de securitate națională, idee inclusă și în Strategia națională de apărare.

El a explicat că instituții precum Serviciul Român de Informații (SRI) și Direcția Națională Anticorupție (DNA) au atribuții în această zonă, însă activitatea lor trebuie să fie limitată astfel încât să nu interfereze cu cercetarea penală.

„Am precizat lucrul ăsta când am prezentat Strategia naţională de apărare şi acolo, în Strategia naţională de apărare, am spus foarte clar, corupţia este o problemă de securitate naţională, deci SRI-DNA trebuie să se ocupe de această problemă de securitate naţională, dar în limitele în care nu interferează cu cercetarea penală”, a arătat şeful statului.

Șeful statului a precizat că ofițerii de informații analizează zonele de risc privind corupția folosind mijloace specifice și transmit informații către procurori, iar din acel moment intervenția revine exclusiv acestora.

El a arătat că delimitarea între activitatea serviciilor și cea a procurorilor este clară, dar a ridicat și problema calității sesizărilor în domeniul corupției, despre care a sugerat că ar putea fi îmbunătățită.

„Mai departe, se opresc aici şi se ocupă procurorii. Asta e un lucru care cred că e clar pentru toată lumea, unde se opreşte activitatea ofiţerului de informaţii şi trebuie, pe de altă parte, ca să avem o anumită calitate a sesizării, pe corupţie, pe care nu ştiu dacă o avem în momentul ăsta”, a menţionat şeful statului.

Nicușor Dan a declarat că nu a renunțat la ideea unei consultări în sistemul de justiție, menționând că acest demers va avea loc, așa cum a fost anunțat anterior.

„În ceea ce priveşte referendumul, da. Am zis că îl facem, îl facem, adică consultarea”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, răspunzând unei întrebări privind consultarea extinsă din sistemul de justiţie.

El a arătat că problemele din sistem, pe care le descrisese anterior ca fiind grave, nu au fost remediate decât într-o mică măsură. În același timp, a explicat că nu a intervenit suplimentar în anumite situații pentru a evita amplificarea tensiunilor existente între Guvern, Parlament și magistrați, precum și între diferite grupuri din sistemul judiciar.

Președintele a precizat că, în mod normal, procedurile administrative ar trebui respectate, inclusiv obligația de a anunța din timp plecarea din funcții pentru a permite continuitatea activității. El a adăugat că va reveni asupra acestor aspecte atunci când situația se va stabiliza.

„Am spus atunci că era debandadă. Era pur şi simplu … Nu s-a corectat aceasta, decât în mică măsură, dar am zis că… Repet ce am spus atunci. Am spus că, în mod normal, o minimă activitate managerială presupune că în momentul în care cineva pleacă dintr-o poziţie, să anunţe cu, şi legea spune, cu 90 de zile înainte, astfel încât colectivul care rămâne să poată să completeze completul şi aşa mai departe. Nu s-a remediat chestiunea asta, dar pentru că a fost o tensiune între, să spunem, Guvern, Parlament şi magistraţi, pentru că a fost o tensiune între, să spunem, gruparea reformistă din Justiţie şi CSM, am zis că nu e momentul ca să mai vin şi eu şi să mai refuz pensionări de magistraţi pe această chestiune procedurală. În momentul în care ne liniştim, o să acţionez în sensul ăsta, dar am zis că nu e nevoie să mai pun şi eu o tensiune peste cele care există deja”, a adăugat şeful statului.

Președintele a declarat că lupta împotriva corupției trebuie să fie un obiectiv central atât pentru Direcția Națională Anticorupție, cât și pentru Parchetul General.

El a arătat că, din perspectiva cetățenilor, corupția rămâne una dintre principalele probleme, atât la nivel mare, cât și la nivel cotidian, iar instituțiile trebuie să răspundă acestei realități.

„Noi toţi suntem în slujba oamenilor. Dacă întrebi oamenii, principal problema lor este corupţia. Mare şi comună, să-i spunem. Deci, corupţia, fără discuţie, trebuie să fie un obiectiv şi pentru DNA şi pentru Parchetul General”, a spus şeful statului, întrebat care ar trebui să fie obiectivele marilor parchete, după numirile la şefia acestora.

În ceea ce privește Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), președintele a explicat că aceasta trebuie să se concentreze pe rețelele mari de trafic de droguri și pe marile rețele de evaziune fiscală.

El a atras atenția că simpla creștere a numărului de persoane trimise în judecată nu reflectă neapărat eficiența luptei împotriva criminalității, explicând că abordarea trebuie să vizeze fenomenele de amploare și nu cazurile minore.