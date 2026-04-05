Din cuprinsul articolului Elena Udrea susține că vânzarea Petrotub reprezintă „trădare națională” și critică lipsa unei strategii industriale

Elena Udrea afirmă că tranzacția prin care fabrica Petrotub de la Roman a fost cumpărată de un oligarh ucrainean depășește cadrul unei simple vânzări economice și ridică probleme de securitate economică. Fostul ministru susține că statul român nu a avut nicio viziune sau strategie pentru a menține activele industriale în proprietate locală și pentru a sprijini capitalul autohton.

În mesajul său, aceasta subliniază că lipsa investițiilor și a unei politici coerente de dezvoltare industrială contribuie la pierderea unor active strategice.

„Un oligarh din Ucraina (cum, și Ucraina are oligarhi??? Eu credeam ca doar Rusia!!!) a cumpărat fabrica Petrotub de la Roman. Asta nu e doar o vânzare, nu doar încă o dovada ca statul român nu are nicio viziune economică, nicio strategie industrială, ca nu își sprijină propriile companii, nu investește, nu reconstruiește. Este trădare națională!”, a scris ea.

Fostul ministru extinde critica și asupra modului în care statul român gestionează sprijinul pentru mediul de afaceri, sugerând că firmele locale sunt dezavantajate în raport cu investitorii străini. În opinia sa, lipsa accesului la finanțare și presiunea fiscală ridicată contribuie la slăbirea economiei naționale.

Elena Udrea critică sprijinul financiar pentru Ucraina și impactul asupra economiei românești

În continuarea mesajului, Elena Udrea aduce în discuție pachetele de ajutor financiar acordate Ucrainei la nivel european, pe care le corelează cu situația economică din România. Aceasta susține că resursele financiare direcționate către Ucraina ar favoriza indirect dezvoltarea oligarhilor ucraineni, inclusiv prin achiziții de active în România.

„Pentru ca oligarhii ucrainieni prosperă și pe banii românilor, care contribuie la “pachetele de ajutor pentru Ucraina”, cum ar fi ultimul aprobat de UE, de 45 de miliarde de euro pentru 2026! Pe lângă un împrumut de 90 miliarde de euro!!! (presupun ca știți cu cât se împrumută o companie românească, DACĂ se poate împrumuta!!). În timp ce “pachetele” pentru români sunt doar cu taxe și impozite mărite, cu măsuri fiscale de împovărare grea a companiilor românești, pe care le duce la faliment!”, a transmis aceasta.

Elena Udrea compară situația în care investitori români ar fi fost susținuți pentru achiziția unor astfel de active, sugerând că un astfel de scenariu ar fi fost interpretat diferit.

„Dacă un român ar fi fost sprijinit să cumpere Petrotub (sau fabrica de țevi de la Iași luată de alt oligarh ucrainean, Ahmetov) era corupție, dacă o ia un oligarh din Ucraina, e solidaritate cu “poporul ucrainean”!”, a mai scris fostul ministru.

În același mesaj, aceasta face o paralelă cu perioada pandemiei, criticând deciziile politice din acea etapă și sugerând că situația actuală ar reprezenta o repetare a unor greșeli majore, dar la o scară mai amplă.

„Se repetă prostia, lașitatea și slugărnicia de la supra-achiziția vaccinurilor din perioada Covid. Doar că la o scară mult mai mare. Și din nou unii câștigă bani, poziție strategică și influență economică și politică, în timp ce România există doar ca să execute ordine și să plătească. Și, în timp ce românul, tot mai amărât, trebuie să aibă „solidaritate”, oligarhii lor prosperă și ne cumpără la bucată economia. Uite cum nu mai e o problemă cu oligarhii, dacă vin de unde trebuie! Europa ia de la oligarhii lui Putin și dă oligarhilor lui Zelenski!”, a afirmat aceasta.

Mesajul public se încheie cu o notă personală și religioasă, în contextul apropierii sărbătorii Floriilor, în care fostul ministru evocă speranța unei schimbări politice și morale în România.