PSD îl atacă dur pe Siegfried Mureșan și anunță că nu îl va vota premier: Sub nicio formă! Este omul lui Bolojan

Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat luni că respinge categoric posibilitatea ca Siegfried Mureșan să fie desemnat prim-ministru al României și a precizat că nu îi va acorda votul în Parlament „sub nicio formă”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, social-democrații au prezentat o serie de argumente prin care își justifică opoziția față de o eventuală nominalizare a europarlamentarului liberal pentru funcția de șef al Guvernului.

Potrivit PSD, Siegfried Mureșan ar fi ajuns europarlamentar cu sprijinul financiar provenit din corupția „baronului Pinalti”, fiind inclus pe liste de către Elena Udrea, la inițiativa fostului președinte Traian Băsescu. Social-democrații susțin, de asemenea, că ulterior acesta ar fi părăsit Partidul Mișcarea Populară pentru a se alătura Partidul Național Liberal.

PSD îl acuză totodată pe europarlamentar că a votat împotriva intereselor agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în cadrul acordului comercial Mercosur.

În mesajul publicat, social-democrații mai afirmă că Siegfried Mureșan ar fi lucrat mai mult în serviciul statului german decât pentru România și că și-ar fi petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. PSD îl descrie ca fiind un politician de la Bruxelles, fără cunoștințe despre realitățile din România.

„De ce Siegfried Mureșan NU trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României? Pentru că: 1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL.

2. A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur.

3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România”, au scris social-democrații pe Facebook.

De asemenea, partidul îl acuză pe europarlamentar că ar avea poziții anti-americane, într-un context în care, potrivit PSD, Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă cea mai importantă garanție de securitate pentru România.

Social-democrații susțin și că Siegfried Mureșan este apropiat de Ilie Bolojan, despre care afirmă că a contribuit la intrarea economiei în recesiune. În opinia PSD, o persoană cu aceeași viziune politică și economică nu poate reprezenta schimbarea cerută de cetățeni.

În încheierea mesajului publicat pe Facebook, PSD a reiterat că nu îl va susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru „sub nicio formă” și a criticat propunerea atribuită lui Ilie Bolojan privind desemnarea acestuia pentru conducerea Guvernului.

„4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!

5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!

PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă!

Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, au conchis social-democrații.

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