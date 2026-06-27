Alegeri anticipate în România: când sunt posibile și ce pași trebuie urmați în contextul blocajului politic actual

Perspectiva alegerilor anticipate devine tot mai discutată în spațiul politic românesc, după aproape 50 de zile de criză guvernamentală și eșecul negocierilor recente de la Cotroceni. Deși președintele Nicușor Dan a respins de mai multe ori această variantă, tensiunile dintre partide au adâncit blocajul, iar scenariul anticipatelor capătă tot mai multă atenție.

În ultimele zile, au fost avansate două propuneri pentru formarea unui nou guvern: o formulă minoritară PSD cu Sorin Grindeanu ca premier și o coaliție PNL-USR-UDMR condusă de Siegfried Mureșan. Niciuna dintre acestea nu pare să poată asigura o majoritate stabilă în Parlament.

PSD a anunțat că nu va mai propune o nouă formulă de guvern și că nu se teme de un vot anticipat al cetățenilor. În același timp, PNL, USR și UDMR caută să-și consolideze o variantă proprie de guvernare, iar AUR susține tot mai vocal organizarea alegerilor anticipate și preluarea guvernării.

Deși președintele continuă să considere alegerile anticipate o soluție riscantă, contextul politic indică o posibilă orientare către un nou scrutin parlamentar.

Constituția României stabilește clar că Parlamentul nu poate fi dizolvat imediat, doar pentru lipsa acordului între partide. Președintele poate dizolva Legislativul doar dacă, în termen de 60 de zile de la prima solicitare, nu se acordă votul de încredere pentru un guvern, după cel puțin două încercări eșuate.

Parlamentul a respins deja un prim guvern propus, iar dacă și a doua propunere va fi respinsă, președintele poate lua în calcul dizolvarea Parlamentului. Totuși, această decizie nu este obligatorie, ci doar posibilă, iar înainte de a o lua, președintele trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare.

În cazul în care blocajul politic persistă și a doua propunere de premier este respinsă, fereastra constituțională pentru dizolvarea Parlamentului s-ar putea deschide în jurul datei de 13 august, în funcție de momentul de la care se calculează prima solicitare formală de învestitură.

După dizolvare, alegerile parlamentare trebuie organizate în maximum trei luni, ceea ce ar plasa scrutinul în toamnă, cel mai probabil în septembrie sau octombrie. Organizarea alegerilor în plină vară este puțin probabilă, având în vedere tradiția și condițiile de participare la vot.

Un nou scrutin ar putea clarifica raportul de forțe din Parlament, însă nu garantează automat o majoritate stabilă. Rezultatul poate duce fie la o nouă formulă de guvernare, fie la un Parlament fragmentat, cu tensiuni politice crescute.