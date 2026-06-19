Traian Băsescu: România traversează „cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace”. Critici la adresa clasei politice și a Constituției

Fostul președinte Traian Băsescu susține că România se confruntă cu cea mai gravă criză politică din ultimele trei decenii, în contextul dificultăților privind formarea unui nou guvern. Într-o intervenție la Digi24, acesta a criticat prevederile Constituției, a comentat șansele Guvernului Veștea de a obține votul Parlamentului și a transmis un mesaj către PNL.

Fostul șef al statului consideră că blocajul politic actual este fără precedent în perioada postdecembristă și spune că imposibilitatea formării unei majorități stabile scoate la iveală probleme serioase ale actualului cadru constituțional.

„Este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un Guvern. Și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită condițiilor așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Eu, din acest motiv, din cauza faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică. Și asta ne arată că avem o mare problemă în Constituție”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Potrivit fostului președinte, legislația actuală nu oferă soluții eficiente în situațiile în care partidele nu reușesc să formeze o majoritate parlamentară.

Băsescu a susținut că, spre deosebire de alte state europene, România nu poate ieși rapid dintr-un blocaj politic prin organizarea alegerilor anticipate.

„Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus fostul șef al statului.

În opinia sa, lipsa acestei posibilități favorizează negocierile politice netransparente pentru obținerea unei majorități.

„Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic. Vino încoace că-ți dau o funcție, vino încoace că-ți angajezi nevasta, pune și tu un vot pentru guvern că-ți angajez copilul. Deci și la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegere anticipate”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte și-a exprimat rezervele privind șansele Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea de a obține votul Parlamentului.

În opinia sa, fără sprijinul Partidului Național Liberal nu poate fi construită o majoritate parlamentară.

„În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a conchis fostul președinte.

Traian Băsescu le-a transmis liderilor PNL că ar trebui să lase deoparte disputele politice și să susțină învestirea noului Executiv.

Fostul șef al statului a argumentat că România are nevoie de stabilitate pentru a putea încasa fondurile europene disponibile în perioada următoare.

„Dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală, ar trebui să sprijine trecerea guvernului, măcar și de dragul celor șapte-zece miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la Uniunea Europeană”, a declarat Băsescu.

În intervenția sa, fostul președinte a comentat și situația din interiorul PNL, afirmând că Ilie Bolojan și-ar concentra atenția asupra unei eventuale candidaturi prezidențiale.

„Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. Deci, practic, el nu are în vedere prioritățile țării, are în vedere prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă i-ar oferi sfaturi actualului președinte Nicușor Dan în actualul context politic, Traian Băsescu a precizat că nu are o relație apropiată cu acesta și nu dorește să fie perceput drept un consilier al șefului statului.