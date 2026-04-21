Hubert Thuma, vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Ilfov, a transmis un mesaj ferm în cadrul ședinței Biroului Politic Național al partidului.

Acesta a declarat, marți, la Parlament, că nu se ia în calcul varianta formării unui guvern minoritar din care PNL să facă parte.

Hubert Thuma a afirmat, de asemenea, că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar urma să își păstreze funcția de prim-ministru, întrucât are capacitatea de a ajunge la o reconciliere cu reprezentanții PSD.

Liberalul a explicat că această evaluare este una personală, susținând că actualul premier ar putea continua în funcție în actualul context politic.

„Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD. Asta este părerea mea. (…) Eu cred că va rămâne premier”, a explicat șeful CJ Ilfov.

Potrivit unor surse din interiorul PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a cerut adoptarea unei rezoluții prin care partidul să își asume oficial că nu va purta negocieri, nici directe și nici indirecte, cu AUR sau cu alte formațiuni similare.

Demersul a fost făcut în contextul discuțiilor privind posibilitatea formării unui guvern minoritar, scenariu care ar necesita identificarea unor eventuale susțineri parlamentare. În acest cadru, au fost ridicate întrebări legate de o posibilă deschidere către AUR și alte partide suveraniste, pe fondul crizei politice actuale.

În cadrul ședinței, Nicoleta Pauliuc s-a adresat conducerii partidului întrebând dacă au fost demarate discuții pentru formarea unei majorități în ipoteza unui guvern minoritar și dacă există negocieri cu formațiuni precum SOS, AUR sau POT. Ea a subliniat că astfel de decizii trebuie luate în mod statutar în cadrul Biroului Politic Național.

Aceasta a arătat că, în ultimii ani, partidul a conturat o poziționare clară față de AUR, iar o eventuală deschidere către negocieri ar putea crea probleme de imagine și de natură doctrinară.

De asemenea, Pauliuc a făcut referire la contextul electoral european și la nevoia de stabilitate politică și financiară, amintind sprijinul acordat lui Nicușor Dan și declarațiile acestuia privind refuzul de a numi un premier susținut de voturile AUR. Ea a menționat și precedentul USR din 2021, susținând că astfel de alianțe pot avea costuri politice semnificative.

În acest context, a propus adoptarea unei rezoluții prin care PNL să stabilească oficial că nu va purta discuții sau negocieri, directe ori indirecte, cu SOS, POT și AUR. În cazul în care astfel de negocieri ar fi necesare, acestea ar trebui supuse în prealabil votului în Biroul Politic Național, pentru a proteja atât partidul, cât și pe președintele Nicușor Dan.

Pauliuc a înaintat proiectul de rezoluție și a solicitat supunerea acestuia la vot.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT? Suntem un for statutar și aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN. Daca raspunsul este nu, daca decideti sa faceti negocieri, trebuie sa luam decizia in bpn. In ultimii 5 ani am construit fata de AUR o imagine corecta: ca e rusofil, ca nu ne asezam la masa cu ei, ca trebuie sa-i scoatem in afara legii. Daca incepem negocieri cu ei, este o problema de imagine si doctrinara. Incep alegeri parlamentare in multe state din UE. Avem nevoie de fonduri. Toti l-am susținut pe Nicușor Dan, el a zis clar ca nu va numi niciodată un premier care e susținut de voturile aur. Usr a votat in 2021 o motine de cenzura cu AUR si a platit multi ani politic. Ce le oferim celor de la aur? Companii, functii? Trebuie sa stim. Va propun sa votam: in temeiul statutului sa adoptam ca nu susținem discuții si negocieri cu sos, pot, aur, nici direct, nici indirect. Daca asta se va întâmpla, trebuie sa supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează si pnl, si pe președintele Nicușor Dan. Va depun acest proiect de rezoluție si va rog sa supuneti la vot!”, a afirmat Pauliuc.

În interiorul PNL au apărut reacții după discuțiile privind modul în care partidul a funcționat înainte de 2024 și afirmațiile legate de influența conducerii din perioada respectivă.

Adrian Veștea a susținut că, în calitate de membru al Guvernului, a respectat deciziile luate în cadrul coaliției și a aplicat principiile stabilite de partid, respingând ideea că liberalii ar fi fost „marionete”.

Acesta a făcut referire și la experiența administrativă din Brașov, unde a existat o alternanță între administrații locale ale USR și PNL, subliniind dificultățile de colaborare și blocajele apărute în proiecte precum dezvoltarea aeroportului.

Totodată, a atras atenția asupra necesității unei strategii interne mai solide, în contextul în care partidul deține peste 1.500 de primari și mai multe conduceri interimare la nivel județean, subliniind că reorganizarea internă trebuie să fie prioritară înaintea discuțiilor despre posibile coaliții.

În acest context, au fost interpretate ca fiind tensionate și referirile la declarațiile lui Ilie Bolojan, care a sugerat că în PNL, înainte de 2024, deciziile ar fi fost influențate în mod semnificativ de factorul extern.

Emil Boc a afirmat că obiectivul PNL este atragerea electoratului USR, nu preluarea orientării ideologice a acestui partid. El a susținut că USR nu are, în opinia sa, capacitatea de a conduce singur o guvernare la nivel național sau în administrațiile locale.

În acest context, Boc a pledat pentru o colaborare parlamentară între cele două formațiuni, fiecare păstrându-și propriul electorat și identitate politică, subliniind că PNL nu trebuie să devină dependent de USR.

Totodată, el a estimat că este posibilă instalarea unui guvern interimar, situație în care PNL ar avea la dispoziție aproximativ 45 de zile pentru a demonstra capacitatea de guvernare și de administrare eficientă.

Boc a mai afirmat că este important ca deciziile politice să reflecte grija față de oameni, nu doar indicatori statistici, și a sugerat că unele greșeli ar fi putut fi evitate, subliniind necesitatea unei abordări mai atente față de nevoile cetățenilor.