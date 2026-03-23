PNL reafirmă sprijinul pentru stabilitatea guvernamentală. Rezoluția adoptată azi de Biroul Politic Național al liberalilor
Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal (PNL) a adoptat luni seară, pe 23 martie, o rezoluţie prin care formaţiunea și-a reafirmat sprijinul pentru stabilitatea guvernamentală și pentru Guvernul Ilie Bolojan, solicitând totodată PSD să respecte acordul de coaliţie și să adopte o atitudine responsabilă.
Reprezentanţii PNL au precizat că decizia are loc într-un context economic și politic dificil, iar documentul adoptat stabileşte liniile de acţiune ale partidului pentru perioada următoare.
Potrivit rezoluţiei, România se confruntă cu un context internaţional complicat, un deficit excesiv, presiuni privind absorbţia fondurilor PNRR şi o economie fragilă.
În acest cadru, liberalii au subliniat că ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate, iar tensiunile generate de PSD în coaliţie pot afecta eficienţa guvernamentală și pot reduce încrederea cetăţenilor.
Priorităţi pentru guvernare și avertisment către PSD
Rezoluţia BPN prevede că PNL va acţiona pentru buna guvernare şi menţinerea stabilităţii, priorităţile pentru 2026 fiind stabilitatea finanţelor publice, securitatea energetică, eficienţa administraţiei, absorbţia fondurilor europene, implementarea proiectelor de ţară şi consolidarea unei economii competitive pe baze sănătoase.
Formaţiunea a reiterat susţinerea pentru Guvernul Ilie Bolojan și a cerut PSD să revină la o atitudine responsabilă.
În final, liberalii au avertizat că, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea rămâne în coaliţie, subliniind astfel importanţa respectării angajamentelor asumate în cadrul guvernării comune.
„Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD”, este mesajul ferm transmis de Partidul Național Liberal.
Textul integral al rezoluției adoptate astăzi
„𝐑𝐄𝐙𝐎𝐋𝐔𝐓̦𝐈𝐀 𝐁𝐈𝐑𝐎𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐂 𝐍𝐀𝐓̦𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
În această seară, Biroul Politic Național al PNL a adoptat o rezoluție care reafirmă direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare:
1️⃣ PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate.
PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026:
🔹 Stabilitatea finanțelor publice
🔹 Securitate energetică
🔹 Eficiență în administrație
🔹 Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară
🔹 Economie competitivă pe baze sănătoase
PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.
2️⃣ PSD să revină la o atitudine responsabilă.
PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.
Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD.
Context:
România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.
În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție”, se arată în mesajul postat luni seară pe pagina oficială de Facebook a PNL.
