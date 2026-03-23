Biroul Politic Naţional al Partidului Național Liberal (PNL) a adoptat luni seară, pe 23 martie, o rezoluţie prin care formaţiunea și-a reafirmat sprijinul pentru stabilitatea guvernamentală și pentru Guvernul Ilie Bolojan, solicitând totodată PSD să respecte acordul de coaliţie și să adopte o atitudine responsabilă.

Reprezentanţii PNL au precizat că decizia are loc într-un context economic și politic dificil, iar documentul adoptat stabileşte liniile de acţiune ale partidului pentru perioada următoare.

Potrivit rezoluţiei, România se confruntă cu un context internaţional complicat, un deficit excesiv, presiuni privind absorbţia fondurilor PNRR şi o economie fragilă.

În acest cadru, liberalii au subliniat că ţara are nevoie de stabilitate guvernamentală şi predictibilitate, iar tensiunile generate de PSD în coaliţie pot afecta eficienţa guvernamentală și pot reduce încrederea cetăţenilor.

Rezoluţia BPN prevede că PNL va acţiona pentru buna guvernare şi menţinerea stabilităţii, priorităţile pentru 2026 fiind stabilitatea finanţelor publice, securitatea energetică, eficienţa administraţiei, absorbţia fondurilor europene, implementarea proiectelor de ţară şi consolidarea unei economii competitive pe baze sănătoase.

Formaţiunea a reiterat susţinerea pentru Guvernul Ilie Bolojan și a cerut PSD să revină la o atitudine responsabilă.

În final, liberalii au avertizat că, dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea rămâne în coaliţie, subliniind astfel importanţa respectării angajamentelor asumate în cadrul guvernării comune.

„Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliţie cu PSD”, este mesajul ferm transmis de Partidul Național Liberal.