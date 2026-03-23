Statul român nu poate reduce semnificativ TVA sau accizele la carburanți în actualul context economic, susține consilierul prezidențial Radu Burnete.

El explică faptul că principalul obstacol îl reprezintă deficitul bugetar ridicat. Potrivit acestuia, măsuri de acest tip sunt adoptate, de regulă, doar de statele cu finanțe publice solide sau aflate în perioade electorale, iar România trebuie să caute alte soluții pentru a sprijini populația vulnerabilă.

Consilierul prezidențial de la Departamentul Politici Economice şi Sociale a explicat că instrumentul reducerii semnificative a TVA sau a accizelor nu este, în prezent, la îndemâna statului român.

El a arătat, într-o intervenție pentru B1 TV, că o astfel de măsură nu este complet exclusă, însă este dificil de aplicat în condițiile în care deficitul bugetar se situează în jur de 7%, după ce anterior a depășit 9%.

În opinia sa, statele care au recurs la astfel de intervenții fie au avut creșteri foarte mari ale prețurilor, de ordinul a 40%, fie s-au aflat în perioade electorale.

Burnete a subliniat că existența producției interne de petrol a contribuit la o evoluție mai moderată a prețurilor în România, însă dependența de importuri rămâne ridicată. În același timp, el a apreciat că intervenția directă a statului în stabilirea prețurilor ar reprezenta o greșeală, considerând că autoritățile ar trebui să adopte alte măsuri menite să atenueze șocul resimțit de populație.

Radu Burnete a menționat că statul încearcă în prezent să construiască un mecanism prin care să poată interveni în mod repetat, în funcție de evoluția situației economice.

„Instrumentul pe care nu îl are statul român este să reducă semnificativ accizele sau TVA. Nu spun că e exclusă măsura, dar e dificil când ai deficit de 7% coborând de la peste 9%. Singurele țări care au luat astfel de măsuri sunt cele unde prețurile cu crescut cu 40% sau unde au loc alegeri. (…) Tocmai fiindcă avem producție internă am avut această creștere mai lină a prețurilor, dar noi importăm foarte mult. Cred că e o greșeală ca statul să intervină direct în prețuri. Ceea ce trebuie să facă statul e să ia alte măsuri care să atenueze acest șoc. Acum, statul își creează. un mecanism prin care poate interveni repetat. România nu are un control asupra acestei crize. Aveți dreptate că inflația va crește și prețurile cresc, este un război pe care nu noi l-am început și nu îl controlăm. Ce mai putem face este să încercăm să îi sprijinim pe consumatorii vulnerabili. Statele care își permit să facă acest lucru nu au deficit de 7%”, a afirmat Radu Burnete pentru postul de televiziune.

Consilierul prezidențial a mai arătat că România nu deține controlul asupra actualei crize economice, pe care a descris-o drept o consecință a unui conflict pe care țara nu l-a declanșat. În acest context, el a avertizat că inflația și creșterea prețurilor vor continua, iar soluția realistă ar fi direcționarea sprijinului către consumatorii vulnerabili.

Potrivit acestuia, statele care își permit să reducă taxele la carburanți nu se confruntă cu un deficit bugetar de nivelul celui înregistrat de România.

Radu Burnete a mai precizat că Guvernul a solicitat timp pentru a analiza ce măsuri pot fi adoptate. El a subliniat că România are avantajul de a fi producător de țiței, fapt care s-a reflectat într-o creștere a prețurilor la carburanți mai redusă decât în alte state europene. Astfel, în timp ce în România scumpirile au fost estimate între 10% și 20%, în multe țări din Europa acestea au ajuns la 30% sau chiar 40%.

În ceea ce privește o eventuală reducere substanțială a prețurilor, consilierul prezidențial a explicat că aceasta ar putea fi obținută doar prin diminuarea TVA sau a accizelor, însă deficitul bugetar ridicat și dificultățile legate de finanțarea bugetului național fac dificilă o asemenea decizie.

„Din partea Guvernului s-a cerut un pic de timp să analizeze ce pot și ce nu poate face. România are norocul să fie și un producător de țiței, ceea ce ne-a tradus în faptul că creșterea noastră a fost una dintre cele mai mici din Europa. Ați văzut că în România prețurile au crescut între 10 și 20%, în multe state europene am văzut creșteri de 30-40%. Dacă vrei o reducere substanțială a prețurilor, trebuie să scazi TVA-ul sau accizele. Însă avem un deficit imens, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, și de-abia am reușit să trecem bugetul național în martie. Pentru noi va fi o mare problemă să oferim astfel de reduceri și nu știm de unde să luăm”, a afirmat Radu Burnete.

Totodată, el a atras atenția că România este foarte dependentă de importurile de motorină, deoarece țara noastră nu mai rafinează acest tip de combustibil.