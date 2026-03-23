Prețurile la legumele de sezon variază semnificativ între producătorii locali și marile lanțuri de supermarketuri, potrivit celor mai recente date din piață. Diferențele sunt vizibile în special la produse de bază precum cartofii noi și ceapa uscată.

În piețele locale, roșiile românești se vând în prezent cu prețuri cuprinse între 40 și 100 lei pe kilogram, în timp ce cartofii noi ajung la 35 – 55 lei/kg. Ceapa verde se comercializează între 2 – 3 lei pe legătură, iar ceapa uscată costă aproximativ 5 lei/kg. Usturoiul înregistrează cea mai mare variație de preț, fiind vândut între 20 și 35 de lei/kg, în funcție de calitate și proveniență.

În supermarketuri, anumite produse sunt mai accesibile. Roșiile românești pot fi găsite la aproximativ 45 – 65 lei/kg, în timp ce cartofii noi au prețuri între 25 – 40 lei/kg. Ceapa verde este comercializată la circa 2,50 – 4 lei pe legătură, ceapa uscată are prețuri cuprinse între 4 – 6 lei/kg, iar kilogramul de usturoi se vinde între 25 – 35 lei.

În 2026, carnea de miel se menține pe un trend ascendent în România, iar prețurile din piețe și supermarketuri reflectă această tendință. Potrivit ofertelor și istoricului retailerilor, în supermarketuri bucățile uzuale de carne cu os se învârt între 50 și 70 de lei pe kilogram, în timp ce organele, capul sau alte părți mai puțin căutate se vând cu 25 – 40 de lei/kg.

Mega Image vinde carnea de miel cu os la 50 – 70 lei/kg, Carrefour propune între 48 și 60 de lei/kg pentru bucăți cu os, iar la Kaufland sferturile sau părțile cu os depășesc 59 lei/kg.

Estimările fermierilor pentru anul 2026 indică un preț de aproximativ 55 de lei pe kilogram pentru carnea de miel (carcasă), marcând o creștere semnificativă față de media de 45 de lei/kg înregistrată în 2025. Această majorare se resimte mai ales în marile orașe, unde cererea rămâne constant ridicată în apropierea sărbătorilor pascale și a altor evenimente tradiționale.

Analizând principalele orașe, București și Ilfov înregistrează un interval de 25–28 lei/kg pentru mielul în viu și 55–65 lei/kg pentru carcasă.

În Constanța și Iași, prețurile se situează în jur de 22–25 lei/kg pentru mielul în viu și 50–55 lei/kg pentru carcasă, în timp ce Craiova oferă cel mai accesibil preț, 20–23 lei/kg pentru mielul în viu și 45–52 lei/kg pentru carcasă.

Timișoara și Cluj-Napoca se situează puțin mai sus, cu carnea de miel vândută la 55–60 lei/kg, respectiv 55–62 lei/kg pentru carcasă.