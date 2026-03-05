În 2026, carnea de miel se menține pe un trend ascendent în România, iar prețurile din piețe și supermarketuri reflectă această tendință. Potrivit ofertelor și istoricului retailerilor, în supermarketuri bucățile uzuale de carne cu os se învârt între 50 și 70 de lei pe kilogram, în timp ce organele, capul sau alte părți mai puțin căutate se vând cu 25 – 40 de lei/kg.

Mega Image vinde carnea de miel cu os la 50 – 70 lei/kg, Carrefour propune între 48 și 60 de lei/kg pentru bucăți cu os, iar la Kaufland sferturile sau părțile cu os depășesc 59 lei/kg.

Estimările fermierilor pentru anul 2026 indică un preț de aproximativ 55 de lei pe kilogram pentru carnea de miel (carcasă), marcând o creștere semnificativă față de media de 45 de lei/kg înregistrată în 2025. Această majorare se resimte mai ales în marile orașe, unde cererea rămâne constant ridicată în apropierea sărbătorilor pascale și a altor evenimente tradiționale.

Analizând principalele orașe, București și Ilfov înregistrează un interval de 25–28 lei/kg pentru mielul în viu și 55–65 lei/kg pentru carcasă.

În Constanța și Iași, prețurile se situează în jur de 22–25 lei/kg pentru mielul în viu și 50–55 lei/kg pentru carcasă, în timp ce Craiova oferă cel mai accesibil preț, 20–23 lei/kg pentru mielul în viu și 45–52 lei/kg pentru carcasă.

Timișoara și Cluj-Napoca se situează puțin mai sus, cu carnea de miel vândută la 55–60 lei/kg, respectiv 55–62 lei/kg pentru carcasă.

oraș miel în viu (lei/kg) carcasă (lei/kg) București/Ilfov 25 – 28 55 – 65 Constanța 22 – 25 50 – 55 Iași 22 – 24 50 – 55 Craiova 20 – 23 45 – 52 Timișoara 24 – 26 55 – 60 Cluj-Napoca 25 – 27 55 – 62

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a atras atenția, încă din luna ianuarie, că anul 2026 trebuie abordat cu responsabilitate și determinare. Reprezentanții LAPAR au subliniat necesitatea unor politici coerente, a stabilității legislative, a unei finanțări previzibile și a unei viziuni naționale care să pună agricultura în centrul dezvoltării României.

Crescătorii de animale semnalează că dificultățile economice se resimt puternic. Costurile au crescut considerabil: medicamentele, porumbul și motorina s-au scumpit, ceea ce complică activitățile de întreținere a turmelor. În plus, condițiile meteorologice au adus probleme suplimentare. Seceta din vara precedentă și iarna geroasă din acest an au perturbat planurile crescătorilor. În aceste condiții, carnea de miel s-ar putea scumpi cu cel puțin 10% de Paște.