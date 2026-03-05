Bani pentru consolidarea seismică a clădirilor din România. Ministerul Dezvoltării alocă peste 207 milioane de lei pentru consolidarea seismică și modernizarea clădirilor cu risc seismic ridicat în România. Decizia vizează atât protejarea patrimoniului istoric, cât și creșterea siguranței clădirilor publice, școlilor și blocurilor de locuințe.

Ministrul Cseke Attila a anunțat că investițiile se vor concentra pe opt obiective majore, printre care se numără Palatul Dacia din București, instituții administrative, școli și unități sanitare din diverse județe.

Cea mai mare parte a finanțării, 71,5 milioane de lei, va fi alocată consolidării seismice și eficientizării energetice a Palatului Dacia (Pinacoteca Bucureștiului) de pe Strada Lipscani, sector 3. Clădirea, construită la sfârșitul secolului XIX, este afectată de cutremurele anterioare și face parte din Lista Monumentelor Istorice, integrându-se în Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani.

După restaurare, Palatul Dacia va găzdui permanent colecția de artă a Pinacotecii Bucureștiului, oferind vizitatorilor și turiștilor acces la operele de artă valoroase din patrimoniul național.

Programul de consolidare se extinde și în alte regiuni, vizând siguranța și eficiența energetică a clădirilor publice:

Piatra Neamț – 52,8 milioane de lei pentru clădirea administrativă „Pietricica”.

Consiliul Județean Neamț – 40,3 milioane de lei pentru consolidarea și reabilitarea termică a clădirii.

Comuna Lunca, Botoșani – peste 13 milioane de lei pentru Școala Gimnazială Nr. 2 din Zlătunoaia.

Vişeu de Sus, Maramureș – 11,3 milioane de lei pentru blocul de locuințe T17.

Bălilești, Argeș – 10,7 milioane de lei pentru școala gimnazială.

Cerchezu, Constanța – 5,9 milioane de lei pentru școala generală.

Dobrosloveni, Olt – 1,4 milioane de lei pentru centrul medical din satul Frăsinetu.

Aceste intervenții vor asigura siguranța populației, creșterea eficienței energetice și modernizarea clădirilor publice din mediul urban și rural.

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat urmărește prevenirea efectelor cutremurelor asupra comunităților și patrimoniului. Lucrările vor respecta standardele moderne de siguranță, păstrând în același timp valoarea istorică a monumentelor implicate.

Investițiile în consolidarea seismică a Palatului Dacia și a clădirilor publice din întreaga țară marchează un pas decisiv pentru protejarea culturii, educației și infrastructurii vitale din România.