România accelerează consolidarea clădirilor în risc seismic. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat un program masiv de finanțare pentru siguranța seismică, punând la dispoziția autorităților locale 5,6 miliarde de lei pentru consolidarea clădirilor vulnerabile.

Măsura vine în contextul comemorării a 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, un eveniment care a demonstrat cât de importantă este protecția infrastructurii critice și a populației.

„Avem 418 contracte de finanţare pentru investiţii de consolidare de clădiri aflate în derulare pe programele de finanţare ale ministerului. Implementarea acestor proiecte ţine de autorităţile locale”, a declarat ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației.

Fondurile asigurate de MDLPA sunt nerambursabile și acoperă 100% din costurile proiectelor. Până acum, programul a sprijinit consolidarea:

201 unități de învățământ (școli, licee, grădinițe, creșe și universități)

7 clădiri din sistemul sanitar

177 clădiri publice

33 blocuri de locuințe

Pentru București, au fost semnate doar 17 contracte pentru blocuri de locuințe, 5 pentru clădiri publice și 3 pentru școli, ceea ce subliniază nevoia accelerării consolidărilor în Capitală.

Autoritățile locale pot depune cereri de finanțare în regim permanent, iar procedura de derulare a proiectelor pentru clădirile din sănătate și educație a fost simplificată. Astfel, timpul necesar pentru aprobarea și implementarea investițiilor este redus, facilitând punerea rapidă în siguranță a clădirilor.

MDLPA a lansat prima hartă interactivă a unităților administrativ-teritoriale cu risc seismic, care ajută autoritățile să identifice zonele și clădirile eligibile pentru finanțare.

De asemenea, a fost creată o platformă digitală de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, prin care au fost inventariate deja 4.610 clădiri. Aceasta permite autorităților să:

Ierarhizeze clădirile în funcție de vulnerabilitatea seismică

Prioritizeze investițiile

Acceseze programele de finanțare dedicate

Complementar, aplicația mobilă EVR Inspector permite inspectorilor să colecteze date direct din teren, în timp ce managerii și supervizorii pot monitoriza informațiile în timp real.

Ministrul Cseke Attila a subliniat că efectele unui cutremur major pot fi devastatoare nu doar pentru construcții, ci și pentru populație și economie. Prin aceste programe, autoritățile locale primesc resursele necesare pentru a proteja vieți și infrastructura, iar cetățenii nu trebuie să contribuie financiar la consolidări.

„Efectul unui potenţial cutremur puternic ar avea un impact major nu doar asupra construcţiilor, ci şi asupra populaţiei şi economiei naţionale. Încă din 2022 – 2023, am creat cadrul legal necesar şi programe de investiţii în acest scop, însă este responsabilitatea autorităţilor locale să depună documentaţia necesară pentru proiecte care pot fi finanţate, în condiţiile în care fondurile sunt asigurate în proporţie de 100% de la bugetul de stat, fără cofinanţare de la autorităţile locale sau de la cetăţeni, iar aceste fonduri sunt nerambursabile. Asigurăm, până în acest moment, finanţare pentru consolidarea seismică a 201 şcoli, creşe, grădiniţe, licee, universităţi şi ale unităţi de învăţământ, 7 clădiri din sistemul sanitar, 177 de clădiri publice, dar şi 33 de blocuri de locuinţe. Trebuie să consolidăm cât mai multe dintre aceste clădiri, în fiecare an, inclusiv în Bucureşti”, a spus acesta.

Harta interactivă care prezintă valorile de vârf a accelerației terenului pentru proiectarea cutremului la nivelul României poate fi consultată AICI.