Blocarea exporturilor de gaze naturale din Qatar către restul lumii poate afecta semnificativ prețul gazelor la nivel global și aprovizionarea energetică a principalelor piețe internaționale.

Volker Raffel, președintele AHK România și CEO al E.ON România, avertizează că efectele depind de durata acestei blocări și de capacitatea țărilor de a-și diversifica sursele de gaz.

China este unul dintre cei mai mari consumatori de gaz natural din Qatar, aproximativ 12% din consumul chinezesc provenind din această țară.

O blocare prelungită ar putea crește prețul gazelor în Asia, afectând economia Chinei. În Japonia, provocarea este dublă: prețurile ridicate și riscul ca gazul să nu ajungă la timp în țară, ceea ce creează incertitudine pe piața energetică asiatică.

„Nimeni nu ştie cât o să dureze. Şi dacă l-aş întreba pe domnul Trump cât o să dureze, nici el nu o să poată să-mi răspundă. Deci nu o să-l întreb. Acum să fim serioşi, nu ştim cât o să dureze această perioadă în care exporturile de gaze din Qatar către restul lumii o să rămână blocate. Nu ştim. Dacă e doar temporar, cred că impactul ar trebui să fie administrabil. Dacă durează pe termen lung, atunci vom vedea un impact asupra preţului gazelor din toată lumea, care va lovi China, pentru că majoritatea gazelor din Qatar merg în China, 12% din gazele chinezeşti vin din Qatar, şi atunci vom avea un impact asupra preţurilor. În Japonia, citeam, nu sunt atât de preocupaţi doar de preţuri, ci şi de întrebarea dacă gazul ajunge în Japonia sau nu”, a declarat Volker Raffel, la întâlnirea lunară a membrilor AHK România.

Europa resimte deja efectele tensiunilor din Orientul Mijlociu, cu prețuri ridicate la gaze naturale. Raffel a precizat că orice perturbare suplimentară a exporturilor din Qatar va accentua aceste creșteri, afectând atât gospodăriile, cât și industria europeană.

„În ceea ce priveşte economia, din păcate, cred că va fi inevitabil să crească preţul gazelor. Contractele sunt contracte, dar pentru cei care n-au contractat gaze pentru viitor va exista un impact al preţului gazelor. Dar astăzi nimeni nu poate să spună cât o să dureze această perioadă”, a mai transmis Volker Raffel.

România se află într-o poziție avantajoasă în fața acestei crize. Această disponibilitate locală contribuie la stabilitatea prețurilor pe termen scurt și la securitatea energetică a României.

Totuși, pentru consumatorii care nu au contracte pe termen lung, este aproape sigur că prețul gazelor va crește, în contextul incertitudinii legate de durata blocării exporturilor din Qatar.