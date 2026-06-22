Explozie la principalul terminal de gaze din Qatar. Cel puțin 18 persoane sunt date dispărute după incendiul de la Ras Laffan

O explozie de mare amploare a afectat duminică noaptea terminalul energetic Ras Laffan, una dintre cele mai importante infrastructuri de gaze naturale din lume. Incidentul s-a produs în timpul unor operațiuni de reluare a activității la instalațiile afectate anterior de conflictul cu Iranul. Autoritățile din Qatar au anunțat că 54 de persoane au fost rănite, iar alte 18 sunt în continuare dispărute. Echipele de intervenție continuă căutările, în timp ce dimensiunea pagubelor produse de explozie nu a fost încă stabilită.

La momentul producerii incidentului, lucrătorii desfășurau operațiuni de reluare a activității în complexul energetic Ras Laffan, după o perioadă în care producția și exporturile au fost afectate de tensiunile din regiune.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, explozia a fost urmată de un incendiu puternic la instalația de furnizare a gazelor din Barzan. Compania de stat QatarEnergy a confirmat că deflagrația s-a produs în timpul lucrărilor de repornire a facilității.

Primele informații oficiale indicau un număr redus de victime. La câteva ore după incident, Ministerul de Interne a prezentat însă un bilanț mult mai grav, confirmând existența a zeci de răniți și a persoanelor dispărute.

Operațiunile de căutare și salvare continuă în zona afectată, iar autoritățile încearcă să stabilească situația exactă a celor care nu au fost încă localizați.

Facilitatea afectată de explozie reprezintă o componentă strategică a infrastructurii energetice naționale, având o importanță majoră pentru funcționarea unor servicii esențiale.

Uzina Barzan avea o capacitate de aproape 1,4 miliarde de metri cubi standard de gaze naturale comercializate pe zi. Gazele produse aici erau utilizate în principal pentru generarea energiei electrice și pentru alimentarea instalațiilor de desalinizare care asigură necesarul de apă în zonele aride ale Peninsulei Arabice.

Statul qatarez deține aproape integral această instalație, în timp ce o participație minoritară aparține companiei ExxonMobil.

Autoritățile nu au prezentat deocamdată o evaluare completă a pagubelor provocate de explozie și de incendiul care a urmat.

The total number of injured persons in the incident that occurred at a factory in Ras Laffan Industrial City has reached (54). The Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force (Lekhwiya), in cooperation with Civil Defence teams, is conducting search… — Ministry of Interior – Qatar (@MOI_QatarEn) June 22, 2026

Complexul energetic afectat duminică a fost vizat și în urmă cu câteva luni, în contextul confruntărilor dintre Iran și Qatar.

În luna martie, o rachetă iraniană a lovit instalația Ras Laffan, declanșând un incendiu care a produs pagube „extinse”, potrivit autorităților. La acel moment, Doha suspendase deja activitatea în zonă din cauza amenințărilor la adresa securității infrastructurii energetice.

Situația s-a agravat după blocarea Strâmtorii Hormuz de către Iran, măsură care a împiedicat transportul mărfurilor către clienții externi ai Qatarului și a afectat exporturile de gaze naturale.

Pe fondul reducerii restricțiilor asupra traficului maritim și al negocierilor pentru o încetare definitivă a conflictului, autoritățile au început procesul de repornire a instalațiilor energetice. În timpul acestor operațiuni s-a produs explozia de duminică noaptea.

Incidentul de la Ras Laffan riscă să amplifice incertitudinile de pe piețele internaționale ale energiei, într-un moment în care aprovizionarea globală cu gaze naturale rămâne vulnerabilă la orice întrerupere majoră.

Qatar se numără printre cei mai mari producători și exportatori de gaze naturale din lume. Țara împarte cu Iranul uriașul zăcământ de gaze din Golful Persic, una dintre cele mai importante resurse energetice la nivel global.

Veniturile generate de exploatarea acestui zăcământ au transformat statul din Golf într-una dintre cele mai prospere economii ale lumii. În ultimele decenii, Doha și-a extins influența prin investiții majore în orașe precum Londra și Paris, prin organizarea Cupa Mondială FIFA 2022, dezvoltarea rețelei media Al Jazeera și implicarea în medierea unor negocieri internaționale, inclusiv a discuțiilor dintre Iran și Statele Unite desfășurate în Elveția.