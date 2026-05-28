SUA a lansat noi atacuri în Iran. Explozii lângă Bandar Abbas și tensiuni uriașe în Strâmtoarea Ormuz

Armata Statelor Unite a desfășurat noi operațiuni militare împotriva unor obiective din Iran, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Teheran rămân extrem de tensionate, în ciuda negocierilor aflate în desfășurare pentru oprirea conflictului.

Potrivit unui oficial american citat de Reuters, atacurile au vizat o bază militară iraniană despre care autoritățile americane considerau că reprezintă o amenințare atât pentru trupele SUA, cât și pentru traficul comercial din Strâmtoarea Ormuz. Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat și că armata americană a interceptat și distrus mai multe drone iraniene considerate periculoase pentru securitatea din regiune.

În paralel, presa iraniană a relatat că mai multe explozii au fost auzite în apropiere de Bandar Abbas, unul dintre cele mai importante orașe portuare ale Iranului și un punct strategic aflat în apropierea Strâmtorii Ormuz.

„Sunt ape internaționale. Nimeni nu le va controla. Vom supraveghea. Vom supraveghea, dar nimeni nu le va controla”, a declarat Trump.

Potrivit CNN, agenția semi-oficială Fars a transmis că exploziile au fost auzite în estul orașului în jurul orei 01:30, ora locală. În urma incidentului, sistemele de apărare aeriană din zonă au fost activate temporar.

„Locaţia exactă şi sursa acestor zgomote sunt încă necunoscute, iar investigaţiile continuă pentru a le identifica”, a relatat Fars.

Publicația iraniană este considerată apropiată de Gărzile Revoluției Islamice Iraniene (IRGC), una dintre cele mai influente structuri militare ale regimului de la Teheran.

Noile operațiuni vin după un episod similar petrecut la începutul săptămânii. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat anterior că armata americană a desfășurat luni „atacuri de autoapărare” împotriva unor baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene din zona Strâmtorii Ormuz.

Țintele vizate s-au aflat tot în apropierea orașului Bandar Abbas, iar autoritățile iraniene au acuzat atunci Washingtonul că a încălcat armistițiul fragil existent între cele două state.

Acțiunile militare recente amplifică temerile privind destabilizarea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, utilizată pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

În același timp, poziția președintelui american Donald Trump pare să se fi înăsprit considerabil.

După ce anterior sugerase că un memorandum de înțelegere cu Iranul ar putea fi aproape finalizat, liderul de la Casa Albă a transmis miercuri un mesaj extrem de dur privind controlul Strâmtorii Ormuz.

Potrivit CNN, Trump a avertizat că Statele Unite ar putea ataca Omanul dacă acesta ar încerca să administreze împreună cu Iranul traficul maritim din zonă.

„Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer”, a spus el.

Președintele american a insistat că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână accesibilă tuturor statelor și a exclus posibilitatea ca Iranul sau Omanul să controleze ruta maritimă.

Liderul american a adăugat că statutul Strâmtorii Ormuz reprezintă una dintre temele importante discutate în negocierile cu Teheranul.

De partea cealaltă, autoritățile iraniene susțin că administrarea traficului din Strâmtoarea Ormuz este o problemă regională și că Washingtonul nu ar trebui să fie implicat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că eventualele discuții privind gestionarea strâmtorii se desfășoară exclusiv împreună cu Omanul.

Tema a fost reluată și de alți oficiali iranieni în ultimele zile, în contextul tensiunilor tot mai mari din Golf și al negocierilor fragile dintre Washington și Teheran.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai sensibile zone strategice din lume, deoarece prin această rută tranzitează o parte importantă din exporturile globale de petrol.