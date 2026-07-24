Negocierile dintre Iran și SUA rămân blocate. Teheranul explică de ce: Problema este abordarea irațională, excesivă și hegemonică a SUA

Negocierile dintre Iran și Statele Unite continuă să fie în impas, potrivit declarațiilor făcute joi de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, la Teheran. Oficialul a susținut că principalul obstacol nu îl reprezintă lipsa dialogului sau a mediatorilor, ci poziția adoptată de Washington. Declarațiile au fost făcute în marja întâlnirii dintre președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul Irakului, Ali al-Zaidi.

Negocierile dintre Teheran și Washington nu avansează din cauza modului în care Statele Unite gestionează relația bilaterală, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în cadrul unor declarații acordate presei iraniene, citate de Al Jazeera. Oficialul iranian a vorbit despre acest subiect în contextul întâlnirii desfășurate la Teheran între președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și premierul Irakului, Ali al-Zaidi.

Referindu-se la recenta deplasare a premierului irakian în Statele Unite, ministrul iranian a afirmat că este firesc ca acesta să transmită impresiile și informațiile obținute în urma vizitei.

„Premierul irakian a avut o vizită la Washington și este firesc să ne transmită punctele sale de vedere și impresiile rezultate în urma acelei deplasări. Este un lucru normal”, a declarat Abbas Araghchi.

Oficialul iranian a lăsat să se înțeleagă că schimburile de opinii dintre partenerii regionali și Teheran fac parte din dialogul diplomatic obișnuit și nu reprezintă un element ieșit din comun în relațiile dintre state.

Ministrul iranian de Externe a respins ideea că lipsa unor canale de comunicare sau a unor intermediari ar împiedica reluarea dialogului dintre cele două state. Potrivit acestuia, există suficiente părți dispuse să faciliteze schimbul de mesaje între Teheran și Washington.

„În plus, în acest moment nu avem o problemă în ceea ce privește existența unor mediatori între noi și Statele Unite. Există suficienți mediatori care îndeplinesc acest rol”, a declarat Abbas Araghchi.

Șeful diplomației iraniene a precizat că adevărata dificultate nu constă în transmiterea mesajelor între cele două capitale, ci în poziția adoptată de administrația americană.

„Problema nu este schimbul de mesaje între cele două părți. Problema este natura abordării Statelor Unite, o abordare irațională, excesivă și hegemonică, care a primit un răspuns ferm din partea noastră”, a declarat Abbas Araghchi.

În finalul declarațiilor, ministrul iranian de Externe a transmis că, din perspectiva Teheranului, orice evoluție pozitivă în relația cu Statele Unite depinde de schimbarea modului în care Washingtonul tratează Iranul și interesele acestuia.

Oficialul a susținut că autoritățile americane trebuie să înțeleagă că dialogul nu poate produce rezultate fără respectarea intereselor naționale ale Iranului și a populației sale.