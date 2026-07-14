Tensiunile din Ormuz escaladează după atacurile Iranului asupra unei baze SUA din Iordania. Donald Trump: Îi vom lovi foarte tare în seara aceasta

Donald Trump a ordonat o nouă serie de atacuri americane asupra Iranului, în timp ce Teheranul susține că a lansat rachete balistice împotriva unei baze aeriene americane din Iordania. Escaladarea militară are loc în a treia noapte consecutivă de ostilități și precede intrarea în vigoare a blocadei navale impuse de SUA în jurul coastelor iraniene. În paralel, Organizația Națiunilor Unite contestă planul administrației americane privind taxarea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, invocând lipsa unui temei juridic.

Donald Trump a dispus continuarea operațiunilor militare împotriva Iranului, după ce Comandamentul Central al Statelor Unite a desfășurat o nouă serie de lovituri aeriene care au durat aproximativ cinci ore. Potrivit autorităților americane, aceasta a fost a treia noapte consecutivă de atacuri, în contextul intensificării confruntării dintre Washington și Teheran.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

În paralel, Gărzile Revoluției Islamice din Iran (IRGC) au anunțat că au lansat rachete balistice asupra unei baze aeriene americane aflate pe teritoriul Iordaniei. Totodată, organizația militară iraniană a transmis un apel către populația iordaniană, cerând desființarea bazelor militare americane din regat.

„Ştiţi foarte bine că nu numai că nu avem nicio duşmănie faţă de ţara voastră, dar vă şi iubim pe voi, popor nobil, care înţelege durerea şi opresiunea poporului palestinian mai bine decât orice altă naţiune”, au transmis reprezentanții IRGC.

La rândul lor, forțele armate iordaniene au anunțat că au interceptat și distrus patru rachete care au pătruns în spațiul aerian al țării venind din direcția Iranului, potrivit agenției oficiale de presă.

Presa iraniană a relatat că atacurile americane au vizat mai multe orașe din Iran. Potrivit informațiilor publicate de mass-media de stat, cel puțin patru persoane au fost rănite, iar echipele de intervenție continuau operațiunile de salvare în zonele afectate.

Referindu-se la ofensiva americană, președintele Statelor Unite a transmis că acțiunile militare vor continua.

„Iranul va fi lovit foarte puternic în această seară (luni seară în SUA, în cursul nopţii de luni spre marţi în Europa – n.r.), iar mâine (marţi – n.r.) îi vom lovi din nou cu putere. Şi n-au ce face!”, a declarat Donald Trump.

Escaladarea conflictului militar este însoțită și de o confruntare privind controlul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite reintroduc blocada asupra Iranului și intenționează să perceapă o taxă de 20% pentru mărfurile transportate prin această rută strategică.

„Strâmtoarea Hormuz este DESCHISĂ şi va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reintroducem BLOCADA IRANIANĂ”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a precizat:

„Statele Unite ale Americii vor fi, de acum înainte, cunoscute drept «GARDIENII STRÂMTORII ORMUZ», dar, în această calitate şi din motive de ECHITATE, vor fi despăgubite cu 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate”, a afirmat Donald Trump.

Autoritățile iraniene au respins categoric această inițiativă. Comandamentul militar iranian a susținut că Statele Unite nu au competența de a decide viitorul acestei căi maritime, iar ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a reacționat printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„20% este, desigur, prea mult. Vom fi echitabili”, a transmis Abbas Araghchi, după ce a subliniat că Iranul este și va rămâne „gardianul” Strâmtorii Ormuz.

Înaintea izbucnirii conflictului, aproximativ 20% din transportul mondial de petrol și gaze tranzita zilnic Strâmtoarea Ormuz, ceea ce însemna peste 15 milioane de barili de combustibil, evaluați la cel puțin 1,2 miliarde de dolari în fiecare zi. O taxă de 20%, dacă ar fi aplicată, ar putea genera încasări estimate la aproximativ 240 de milioane de dolari zilnic.

Agenția ONU responsabilă de transportul maritim a respins însă propunerea administrației americane, precizând că se opune introducerii unor taxe pentru utilizarea strâmtorilor destinate navigației internaționale și că nu există o bază juridică pentru impunerea unor astfel de obligații financiare.

Pe fondul acestor evoluții, cotațiile petrolului au urcat marți cu aproape 3%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni, pe măsură ce piețele au reacționat la blocada navală și la riscurile privind aprovizionarea globală cu energie.

Situația din Strâmtoarea Ormuz s-a tensionat suplimentar după apariția unor informații privind lovirea mai multor nave comerciale în zonă și după confirmarea intrării în vigoare a blocadei navale americane.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că două petroliere emirateze au fost lovite de rachete de croazieră iraniene în timp ce traversau coridorul sudic al strâmtorii, în apele teritoriale ale Omanului.

Separat, Agenția britanică pentru Operațiuni Comerciale Maritime (UKMTO) a informat că un petrolier aflat la aproximativ 40 de mile marine nord-est de Qalhat, în Oman, a fost lovit de un proiectil a cărui origine nu a fost stabilită. Reuters a precizat că nu a putut verifica dacă este vorba despre același incident semnalat de autoritățile emirateze.

La rândul său, IRGC a afirmat că două superpetroliere considerate „vinovate” au fost scoase din funcțiune după ce ar fi ignorat avertismente repetate și și-ar fi dezactivat sistemele de navigație. Organizația militară iraniană nu a făcut publice numele navelor și nici nu a confirmat dacă acestea sunt aceleași petroliere menționate de Emiratele Arabe Unite.

În același comunicat, Gărzile Revoluției au acuzat Statele Unite că „incită navele să utilizeze o rută ilegală” și au avertizat că orice colaborare cu „inamicul agresor” va provoca pagube suplimentare, va întârzia redeschiderea completă a căii maritime și ar putea declanșa o criză energetică la nivel mondial.

Între timp, Centrul Comun de Informații Maritime, coordonat de Marina SUA, a confirmat că blocada navală împotriva Iranului intră în vigoare marți, la ora 20:00 GMT (23:00, ora României). Măsura se va aplica întregului trafic maritim care are legătură cu coasta iraniană, inclusiv porturilor și terminalelor petroliere.

Instituția americană a precizat că tranzitul neutru prin Strâmtoarea Ormuz către destinații non-iraniene va putea continua, iar transporturile umanitare vor fi permise, însă numai după efectuarea inspecțiilor.

Actuala escaladare are loc după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului la 28 februarie, iar Teheranul a răspuns prin lovituri îndreptate împotriva Israelului și a unor state din Golf care găzduiesc baze militare americane. Potrivit informațiilor disponibile, schimburile de atacuri au provocat mii de victime și au determinat strămutarea a milioane de persoane din zonele afectate.