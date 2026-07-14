Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!
Mașina anului 1982
Numărul 14 al Colecției „Camaro vs.Mustang” continuă paralela între modelele din generația a treia a celor două mărci. Cu o siluetă mai joasă, mai aerodinamică, cu linii unghiulare care reflectau spiritul futurist cu care rezona societatea americană a anilor ’80, Camaro III s-a impus ca un model de referință. Varianta Z28 a fost numită “Mașina anului” de către revista Motor Trend în 1982. Mai mult, designul exterior al celei de-a treia generații Camaro a pus și bazele evoluțiilor viitoare ale modelului.
Și Mustang III a venit cu modificări estetice profunde, în încercarea de a menține mașina atractivă. Echipa de design a lucrat la o abordare mai aerodinamică și mai modernă, îndepărtându-se de liniile mai grele și mai pătrăţoase ale generației anterioare. Ulterior, de-a lungul anilor în care a fost produs, modelul a evoluat continuu, în 1983 fiind introdusă o versiune decapotabilă.
Habitaclul Mustang
Revista numărul 14 vine cu componente importante pentru cele două modele rivale. Pentru Camaro Z/28 sunt incluse țevile de eșapament, care pot fi deja montate în baza șasiului. Pentru completarea machetei Mustang, primiți o componentă esențială – habitaclul.Dacă aveți nelămuriri privind asamblarea, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.
Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 vor atinge o lungime de aproximativ 26 cm.
Numărul 14 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 16 iulie, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.
Construiește în doar 20 de numere două machete pentru două mașini legendare – Camaro vs. Mustang!
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.