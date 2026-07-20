Petrolul a trecut de 90 de dolari pe baril. Conflictul dintre SUA și Iran reaprinde temerile privind o criză energetică

Prețul petrolului Brent a depășit luni pragul de 90 de dolari pe baril, după intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran. Tensiunile din Orientul Mijlociu și problemele din Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol, alimentează temerile privind noi perturbări ale aprovizionării și o posibilă scumpire a energiei la nivel global.

Piețele internaționale au reacționat puternic la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Luni dimineață, contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu peste 2%, ajungând la peste 90 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 11 iunie.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a depășit 84 de dolari pe baril, după o nouă sesiune de creșteri. Evoluția vine după un avans de aproximativ 16% al ambelor cotații în săptămâna precedentă, cea mai mare apreciere săptămânală din ultimele luni.

Creșterea cotațiilor este alimentată de intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor apărute luni, armata americană a desfășurat a noua noapte consecutivă de atacuri asupra unor ținte din Iran, în timp ce aliați ai Washingtonului din Golf au raportat noi lovituri atribuite Teheranului.

Analiștii ING avertizează că tensiunile continuă să se amplifice.

„Petrolul Brent tranzacționat pe ICE a depășit în această dimineață pragul de 90 de dolari pe baril, în contextul în care escaladarea tensiunilor din Golf nu dă semne de diminuare.”

Totodată, aceștia avertizează că schimbul continuu de atacuri dintre cele două state poate conduce la o extindere a conflictului în întreaga regiune.

„Statele Unite și Iranul continuă schimbul de lovituri, care provoacă victime de ambele părți. Dacă această escaladare nu va fi oprită, am putea reveni la un context caracterizat de atacuri pe scară largă în întregul Golf.”

Situația este urmărită cu atenție deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol.

Gărzile Revoluționare Islamice au susținut luni că două petroliere au explodat și au rămas imobilizate după ce au încercat să utilizeze o rută pe care autoritățile iraniene au descris-o drept nesigură. Reuters precizează însă că nu a putut verifica în mod independent aceste informații.

În același timp, autoritățile maritime britanice au anunțat că o navă a luat foc în apropierea coastelor Omanului, un nou incident care amplifică îngrijorările privind siguranța transportului maritim în regiune.

Specialiștii Barclays consideră că următoarele zile vor fi decisive pentru stabilirea nivelului real al exporturilor de petrol din regiune, în contextul blocajelor navale impuse de cele două tabere.

„Următoarele zile și săptămâni vor oferi o imagine mai clară asupra nivelului sustenabil al exporturilor de petrol din regiune în condițiile reluării blocadelor de ambele părți.”

Potrivit acestora, investitorii nu iau încă suficient în calcul impactul pe care l-ar putea avea conflictul asupra stocurilor mondiale de petrol.

„În prezent, considerăm că piețele petroliere sunt încă prea relaxate în privința impactului potențial asupra stocurilor, care, spre deosebire de începutul războiului, se află acum la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.”

Datele LSEG arată că doar patru nave au traversat duminică Strâmtoarea Ormuz, față de opt în ziua precedentă, semn că traficul maritim începe deja să fie afectat de deteriorarea situației de securitate din zonă.